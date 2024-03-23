Что произошло за день: суббота, 23 марта

Новые данные о теракте в Подмосковье, старт "Союза" к МКС, продажа активов Danone

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв теракта в Crocus City Hall возросло до 133. МЧС РФ начало публиковать списки погибших. В больницах находятся 107 пострадавших, 16 из них в крайне тяжелом состоянии. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев, осмотревший место трагедии, сообщил, что число жертв теракта в Красногорске будет расти. Под завалами в Crocus City Hall могут оставаться погибшие. В Москве и Подмосковье люди стоят в очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших.

- В России 24 марта объявлено днем общенационального траура. Телеканалы отменяют развлекательные программы, Минспорта отменяет массовые мероприятия, в музеях объявят минуту молчания.

- Пожар в здании Crocus City Hall потушен, сотрудники МЧС продолжают разбор завалов, работать приходится вручную. Разобрано и вывезено порядка 63 кубометров обрушившихся конструкций. Основной этап поисковой операции в Crocus планируют завершить 24 марта. Чтобы полностью разобрать завалы, потребуется несколько суток.

- В Брянской области задержаны четыре человека, совершившие теракт в Crocus City Hall. По словам Владимира Путина, они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено окно для перехода через границу. На обнародованных кадрах допроса один из задержанных, который говорит по-русски с сильным акцентом, заявил, что "согласился убить людей за деньги". В МВД РФ опровергли слухи о том, что задержанные являются гражданами России. Всего задержаны 11 человек по подозрению к причастности к атаке.

- Пилотируемый корабль "Союз МС-25" со второй попытки стартовал к МКС с Байконура. Он выведен на орбиту. Перенесенный запуск прошел штатно. Стыковка "Союза МС-25" к модулю "Причал" российского сегмента МКС запланирована на 25 марта.

- Французская Danone получила разрешение на продажу российских активов. Покупателем бизнеса станет ООО "Вамин Р". По данным Danone, ущерб от сделки оценивается в 1,2 млрд евро.

- Путин подписал закон о замене реального срока на условный для заключивших контракт с ВС.