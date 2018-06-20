Болельщица из Японии лишилась рюкзака в столичной фан-зоне

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футбольная болельщица из Японии обратилась в столичные правоохранительные органы после пропажи у неё рюкзака в фан-зоне чемпионата мира по футболу, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Зарегистрировано заявление гражданки Японии 1988 года рождения о том, что вечером во вторник, находясь в фан-зоне для болельщиков, она обнаружила пропажу рюкзака, в котором находились, ноутбук, видеокамера, iPhone",- сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил почти 200 тыс. рублей. Начата проверка.