Петербургские медики рассказали о вызове к Марадоне

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Легенде мирового футбола Диего Марадоне не потребовалась помощь врачей после матча между сборными Нигерии и Аргентины на стадионе "Санкт-Петербург", сообщили в среду "Интерфаксу" в Городской станции скорой помощи.

"Никакую помощь ему (врачи - ИФ) не оказывали. Приложили руку к пульсу, померили пульс, после чего он сказал, что ему ничего не нужно", - сказал собеседник.

Накануне в сети появились видеозаписи и фотографии, на которых Марадона после завершения матча не может самостоятельно идти, его поддерживают сопровождающие. Позже в СМИ появились сведения о его госпитализации.

Затем сам Марадона сообщиль в фейсбуке, что во время матча у него болела шея, но, вопреки рекомендациям врачей, он решил досмотреть игру. Футболист опроверг сведения о своей госпитализации.