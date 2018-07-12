Спорт

Тереза Мэй предложила устроить прием для английской сборной после ЧМ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хотела бы организовать прием на Даунинг-стрит для английской футбольной сборной, добившейся немалых успехов на Чемпионате мира в России, сообщает в четверг газета The Daily Mirror.

"Мы, конечно же, хотели бы организовать прием для английской сборной, которая так хорошо выступила в России, и это то, что мы собираемся обсудить с Футбольной ассоциацией (Англии - ИФ)", - заявил представитель премьера.

Сборная Англии проиграла сборной Хорватии в полуфинале чемпионата мира 11 июля. Результат встречи, прошедшей на поле стадиона "Лужники" в Москве, - 2:1 в пользу Хорватии.

Теперь Англии предстоит сыграть в матче за третье место с Бельгией. Эта встреча пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге.

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Теги: ЧМ-2018

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