В Москве ограбили приехавшего на ЧМ колумбийского певца Maluma

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Неизвестный ограбил гостиничный номер колумбийского певца Maluma, приехавшего в Москву на чемпионат мира по футболу, на сумму более 50 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"15 июня в правоохранительные органы Москвы поступило заявление от колумбийского певца Хуана Луиса Лондоньо, который приехал на чемпионат, о пропаже из его гостиничного номера в отеле Four Seasons ценных вещей на сумму 50 млн 48 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража).

Хуан Луис Лондьо - колумбийский певец, известный под псевдонимом Maluma.

Источник рассказал, что у певца были похищены дорогостоящая сумка Louis Vuitton, кейс с набором элитных часов стоимостью от 3 до 130 тыс. долларов, ювелирные украшения, а также аксессуары элитных марок.

"По предварительным данным, неизвестный использовал дубликат ключа, чтобы попасть в номер певца. Он представился гостем потерпевшего", - добавил собеседник "Интерфакса".

Полицейские уже опросили певца и ищут преступника, сообщил он.