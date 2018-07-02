Медведев похвалил Мутко за вклад в выступление российской сборной на ЧМ-2018

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил вклад в победу российской сборной по футболу накануне в матче с Испанией вице-премьера Виталия Мутко, который ранее курировал спортивное направление.

"Это - результат работы, конечно, тренерского штаба, главного тренера, результат того, как была выстроена тактика игры, конечно, прекрасно слаженные действия наших игроков. Ну, и этим много занимались и раньше - Виталий Леонтьевич (Мутко - ИФ) много этому сил отдал в определенный период", - сказал Медведев на совещании со своими заместителями в понедельник.

Глава правительства отметил, что чемпионат продолжается, и пообещал болеть за нашу сборную и дальше. Дмитрий Медведев с супругой посетил матч в "Лужниках", он смотрел игру в компании президента ФИФА Джанни Инфантино и короля Испании Филиппа VI.

Сборная Россия накануне победила команду Испании в вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где сыграет с Хорватией.