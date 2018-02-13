Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в дабл-миксте

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали победу над соперниками из Норвегии в матче за третье место Игр-2018 в Пхенчхане в дабл-миксте.

Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу россиян.

Таким образом, россияне принесли в копилку своей команды бронзу.

Теперь в активе олимпийской команды России одна серебряная и две бронзовые медали. Ранее бронзовую медаль завоевал шорт-трекист Семен Елистратов, затем серебряными призерами стали отечественные фигуристы в командном турнире.

Что касается российских керлингистов, то на круговом раунде они переиграли Норвегию, Финляндию, Китай, Южную Корею и уступили США, Канаде и Швейцарии. Заняв в группе третье место, в полуфинале она вновь сыграла со Швейцарией и потерпела поражение.

В финале Швейцария сыграет с Канадой, этот матч пройдет во вторник и стартует в 14:05 мск.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.