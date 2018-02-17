Российские хоккеистки победили Швейцарию и вышли в полуфинал ОИ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеистки олимпийской команды России завоевали путевку в 1/2 финала зимних Игр-2018.

В четвертьфинале соревнования они одержали победу над соперницами над сборной Швейцарии. Результат противостояния – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу россиянок.

В полуфинале Россия сыграет с Канадой.

Победа над Швейцарией стала для российской команды первой на турнире. Россиянки проиграли все три матча группы А, однако регламнт не предусматривает ее представителям (группа составлена из команд, имеющих более высокий рейтинг) вылета сразу после предварительного раунда.

Полуфиналы пройдут 19 февраля.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.