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Хоккей с шайбой10:40Женщины, Финляндия - Россия, Матч за 3-е место
Хоккей с шайбой10:40Мужчины, Россия - Норвегия, Четвертьфинал #2
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Лыжные гонки13:30Мужчины, командный спринт, свободный стиль, Финал

Олимпийский онлайн. День 13-й

Есть обновление от 06:11

Приучившие к олимпийским успехам лыжники из РФ вновь выходят на старты; рассчитываем на медали и в других дисциплинах - например, в женском хоккее

Олимпийский онлайн. День 13-й
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Приучившие к олимпийским успехам лыжники из РФ вновь выходят на старты; рассчитываем на медали и в других дисциплинах - например, в женском хоккее

07:22

Стремительно развиваются события в матче Чехия - США. Там уже 2:2

07:18

Победительница соревнований горнолыжниц в скоростном спуске итальянка София Годжа

Ein prosit 🍻 ..you can call me Heidi 👩🏻‍🌾🐐

Публикация от Sofia Goggia (@iamsofiagoggia)

07:16

06:56

В фигурном катании "отстрелялись" 19 спортсменок из 30

06:53

Я являюсь поклонником не только действующих чемпионов России по футболу и некоторых музыкальных групп, но и фотогалерей, которые делают мои коллеги в "Интерфаксе". Вот одна из них, к тому же, и здесь есть место для спорта.

06:40

Победитель пары Чехия - США, между прочим, сыграет с победителем пары Россия - Норвегия. Вот так вот. А вы говорите!

06:39

Тем временем, чешские хоккеисты отыгрались - 1:1.

06:37

Если все пройдет по "сценарию" букмекеров, в матче Россия - Норвегия мы увидим пять засчитанных голов

06:33

Кстати, не забываем, что сегодня в 10:40 утра (то есть через четыре с лишним часа) стартуют сразу два хоккейных матча с участием россиян. 10:40 мск начнется матч за третье место женского хоккейного турнира. В игре за бронзу встретятся команды России и Финляндии. Одновременно с этим матчем мужская хоккейная команда России проведет четвертьфинал против Норвегии.

06:28

Чешские хоккеисты играют в красной форме, у американских доминирует белый цвет

06:22

Некоторое время назад начался четвертьфинал мужского хоккейного турнира между командами Чехии и США.  По картинке видно, что человек сфоткал экран неплохого, согласимся, телевизора (с соответствующими дюймами, диагональю; наверняка как минимум 2 HDMI входа) при счете 0:0. Но пока он выкладывал эту картинку в свой твиттер на радость подписчикам, команда США открыла счет. Теперь она ведет 1:0 и автор твитта, судя по описанию к фото, этому голу очень рад! Не очень, правда, понятно, что у него там в пакете рядом с теликом.

06:15

Чууууть подробнее про керлинг

06:04

Российские керлингистки уступили Корее - 2:11

05:49

Немного о нынешнем положении дел в медальном зачете

05:47

Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова выступят сегодня в короткой программе турнира фигуристок. Верим в успех каждой из них. В моих фантазиях - российский пьедестал почета!

05:46

Медальное расписание дня мы расписали тут.

05:46

Короткая программа уже давно идет, откатали 12 спортсменок из 30. 25-й выступит Медведева, 28-й - Загитова, 30-й - Сотскова

05:45

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Наступил 13-й (по нашему подсчету, у всех же он разный) день зимних Игр-2018 в Пхенчхане! С удовольствием предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию этого соревновательного дня!

Теги: Олимпиада-2018
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Австрия42410
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Олимпийский онлайн. День 13-йПриучившие к олимпийским успехам лыжники из РФ вновь выходят на старты; рассчитываем на медали и в других дисциплинах - например, в женском хоккее Подробнее

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