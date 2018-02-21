Олимпийский онлайн. День 13-й

Приучившие к олимпийским успехам лыжники из РФ вновь выходят на старты; рассчитываем на медали и в других дисциплинах - например, в женском хоккее
Стремительно развиваются события в матче Чехия - США. Там уже 2:2
#USA TIES THE GAME!!! #CZE #Hockey #Olympics pic.twitter.com/gKJ7K91EcD— Chester McSwagbat (@JDTheRoadrunner) 21 февраля 2018 г.
Победительница соревнований горнолыжниц в скоростном спуске итальянка София Годжа
Итальянка Годжа выиграла соревнования горнолыжниц в скоростном спуске https://t.co/rBV2zbLow4— Интерфакс (@interfax_news) 21 февраля 2018 г.
В фигурном катании "отстрелялись" 19 спортсменок из 30
Я являюсь поклонником не только действующих чемпионов России по футболу и некоторых музыкальных групп, но и фотогалерей, которые делают мои коллеги в "Интерфаксе". Вот одна из них, к тому же, и здесь есть место для спорта.
Победитель пары Чехия - США, между прочим, сыграет с победителем пары Россия - Норвегия. Вот так вот. А вы говорите!
Тем временем, чешские хоккеисты отыгрались - 1:1.
Если все пройдет по "сценарию" букмекеров, в матче Россия - Норвегия мы увидим пять засчитанных голов
Букмекеры назвали наиболее вероятный счет хоккейного матча Россия - Норвегия https://t.co/cM6mB8vNpa— Интерфакс (@interfax_news) 20 февраля 2018 г.
Кстати, не забываем, что сегодня в 10:40 утра (то есть через четыре с лишним часа) стартуют сразу два хоккейных матча с участием россиян. 10:40 мск начнется матч за третье место женского хоккейного турнира. В игре за бронзу встретятся команды России и Финляндии. Одновременно с этим матчем мужская хоккейная команда России проведет четвертьфинал против Норвегии.
Чешские хоккеисты играют в красной форме, у американских доминирует белый цвет
Некоторое время назад начался четвертьфинал мужского хоккейного турнира между командами Чехии и США. По картинке видно, что человек сфоткал экран неплохого, согласимся, телевизора (с соответствующими дюймами, диагональю; наверняка как минимум 2 HDMI входа) при счете 0:0. Но пока он выкладывал эту картинку в свой твиттер на радость подписчикам, команда США открыла счет. Теперь она ведет 1:0 и автор твитта, судя по описанию к фото, этому голу очень рад! Не очень, правда, понятно, что у него там в пакете рядом с теликом.
GO USA MEN'S HOCKEY!!!!! Keep the dream alive. #USA #hockey #Olympics #USAvsCZE pic.twitter.com/BVN928BfW7— Jared Lerner (@jared531) 21 февраля 2018 г.
Чууууть подробнее про керлинг
Российские керлингистки уступили Южной Корее на Олимпиаде https://t.co/tQJQrlNX9I— Интерфакс (@interfax_news) 21 февраля 2018 г.
Российские керлингистки уступили Корее - 2:11
Немного о нынешнем положении дел в медальном зачете
Позиции лидеров медального зачета Олимпиады во вторник не изменились https://t.co/3oHvlcgtn5— Интерфакс (@interfax_news) 20 февраля 2018 г.
Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова выступят сегодня в короткой программе турнира фигуристок. Верим в успех каждой из них. В моих фантазиях - российский пьедестал почета!
Медальное расписание дня мы расписали тут.
Семь комплектов наград и одну бронзу разыграют на Олимпиаде в среду https://t.co/g6wSj3vc7G— Интерфакс (@interfax_news) 21 февраля 2018 г.
Короткая программа уже давно идет, откатали 12 спортсменок из 30. 25-й выступит Медведева, 28-й - Загитова, 30-й - Сотскова
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Наступил 13-й (по нашему подсчету, у всех же он разный) день зимних Игр-2018 в Пхенчхане! С удовольствием предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию этого соревновательного дня!