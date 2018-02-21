Олимпийский онлайн. День 13-й

06:22

Некоторое время назад начался четвертьфинал мужского хоккейного турнира между командами Чехии и США. По картинке видно, что человек сфоткал экран неплохого, согласимся, телевизора (с соответствующими дюймами, диагональю; наверняка как минимум 2 HDMI входа) при счете 0:0. Но пока он выкладывал эту картинку в свой твиттер на радость подписчикам, команда США открыла счет. Теперь она ведет 1:0 и автор твитта, судя по описанию к фото, этому голу очень рад! Не очень, правда, понятно, что у него там в пакете рядом с теликом.