Олимпиада-2018 объявлена закрытой

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил закрытыми XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Олимпиада проходила с 9 по 25 февраля. Спортсмены разыграли рекордные 102 комплекта наград в 15 дисциплинах. Обладателями медалей стали атлеты, представляющие 30 стран.

Россияне завоевали 17 медалей – две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых - и заняли 13-е место в общем зачете.

Победителем медального зачета стала Норвегия. На счету норвежской команды 14 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых. Второе место заняла Германия (14, 10, 7), третье - Канада (11, 8, 10). Заработав в общей сложности 39 медалей, Норвегия установила по этому показателю рекорд Олимпиад.

Кто принес России медали

Обладателями золотых медалей в составе команды России стали хоккеисты, а также фигуристка Алина Загитова.

Серебро заработали фигуристка Евгения Медведева, фигуристы в командном турнире, скелетонист Никита Трегубов, лыжник Александр Большунов, мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем.

Бронза - у конькобежцев Семена Елистратова, Натальи Ворониной, лыжников Юлии Белоруковой, Александра Большунова, Андрея Ларькова, Дениса Спицова, женской лыжной эстафетной команды, фристайлистов Ильи Бурова, Сергея Ридзика.

Российские спортсмены выступали на Играх-2018 под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК была надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.