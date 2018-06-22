Два из трех субботних матчей ЧМ-2018 пройдут в 30-градусную жару

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Жаркая погода ожидается в субботу в городах проведения чемпионата мира по футболу, сообщили "Метеоновости".

"В Москве, где в 15:00 на стадионе "Спартак" встретятся команды Бельгии и Туниса, ожидается жаркая погода с максимальной температурой 28-30 градусов, не исключен локальный кратковременный дождь с грозой", - говорится в сообщении.

В Ростове-на-Дону, где запланирована игра между командами Южной Кореи и Мексики, также ожидается жаркая погода. "Спортсменам придется нелегко, так как день будет жарким, до 32-34 градусов. К вечеру жара, конечно, ослабеет, но ненамного, до 28-30 градусов. И пройдет кратковременный грозовой дождь", -сообщается в "Метеоновостях".

В Сочи, где пройдет матч Германия-Швеция, ожидается неустойчивая погода, вероятен дождь с грозой. "После дневных 25-27 градусов температура к вечеру понизится до 22-24, что очень комфортно для футболистов", - говорится в сообщении.