Россиянам на ОИ предложили использовать знаком отличия георгиевскую ленту

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион, бобслеист, депутат Госдумы Алексей Воевода предложил российским спортсменам, лишенным возможности выступать под национальным флагом на Играх в Пхенчхане, использовать георгиевский флаг и оранжево-черные цвета георгиевской ленты.

"А я бы Георгиевский флаг сделал и украсил нашу сборную Георгиевскими лентами. Почему нет?", - сказал Воевода во вторник журналистам.

Он полагает, что эти символы победы и мужества подняли бы дух российских олимпийцев, вынужденных выступать не как сборная РФ, а "олимпийцы из России".

Воевода категорически не согласен с вердиктом Международного олимпийского комитета (МОК) о его пожизненной дисквалификации и видит в этом и аналогичных решениях по другим российским спортсменам следствие "испуга от потрясающей победы нашей сборной в Сочи".

"Показали современную Россию, сильную Россию это кого-то напугал", - заметил он.

Как ранее сообщила пресс-служба МОК, решение о дисквалификации Воеводы принято после расследования комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, взятых во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Воевода - победитель Игр 2014 года в соревнованиях "двоек" вместе с Александром Зубковым. Также на счету Воеводы золотая медаль Олимпиады в Сочи, которую он завоевал в соревновании "четверок".