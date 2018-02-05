Путин подписал закон об ответственности за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу-2018.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вводится административная ответственность за реализацию билетов на матчи ЧМ-2018 или документов, дающих право на их получение, без заключения соответствующего договора с Международной федерацией футбола (ФИФА) или уполномоченными организациями ФИФА; за изменение при реализации таких документов их установленной стоимости; за реализацию поддельных входных билетов или документов, дающих право на их получение.

За совершение вышеуказанных действий Федеральный закон устанавливает следующие санкции:

- на граждан: наложение административного штрафа в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета либо от 50 тысяч до 70 тысяч рублей;

- на должностных лиц: наложение административного штрафа в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета либо от 150 тысяч до 200 тысяч рублей;

- на индивидуальных предпринимателей: наложение административного штрафа в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета либо от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

- на юридических лиц: наложение административного штрафа в размере от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.