Футболисты сборной Франции победили Италию в товарищеском матче

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сборная Франции по футболу одержала победу над национальной командой Италии в товарищеской встрече.

Матч, прошедший в Ницце в пятницу, завершился со счетом 3:1 в пользу французов. В их составе голы провели Самуэль Юмтити (8-я минута), Антуан Гризманн (29, с пенальти), Усман Дембеле (63). В составе команды Италии гол провел Леонардо Бонуччи (36).

Сборная Франции является участницей чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Италия на ЧМ-2018 не попала.