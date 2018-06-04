Мутко прокомментировал выбор Черчесова по составу сборной РФ на ЧМ-2018

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виталий Мутко призвал болельщиков доверять тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову и его выбору игроков перед стартом чемпионата мира.

"Есть выбор тренера, его видение игры, давайте доверять тренеру. Решения по каждому игроку принимались по-разному, игрок оценивается по состоянию здоровья, на его возможностях и полезности для сборной в настоящий момент. В расширенном списке было много молодёжи, у них хорошее будущее", - сказал Мутко журналистам.

"Завтра чемпионат мира, у нас есть игроки, на которых мы будем рассчитывать в будущем, но завтра надо выходить и играть. У нас сейчас есть Смолов, Дзюба и Миранчук, которые будут решать задачи на этом конкретном чемпионате", - добавил он.

"Что касается защитников, то выбор сделан, тренер следил за всеми игроками в ходе последнего отрезка чемпионата России. В целом, состав определен, и надо прекратить смотреть назад, это все разговоры. Состав определен, давайте их поддержим и вдохнем уверенность, чтобы они не задрожали, когда 80 тысяч болельщиков запоют гимн ", - сказал Мутко.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.