Швейцарские болельщики перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Болельщики сборной Швейцарии забронировали в России к ЧМ-2018 отель, но не смогли разыскать его в Ростове-на-Дону, поскольку он находится в Ростове Великом, сообщает пресс-служба ростовской областной Службы-112.

"Болельщики сборной Швейцарии 16 июня обратились в Службу-112. Они находились на улице Селиванова в Ростове-на-Дону и искали на ней отель, который забронировали для проживания. Переводчик Службы-112 выяснил, что, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в городе Ростове Великом", - говорится в сообщении.

Оператор объяснил болельщикам, что произошло, и оказал помощь при расселении иностранцев в Ростове-на-Дону.

В рамках подготовки к мировому первенству по футболу сотрудники Службы-112 в Ростовской области прошли специальную лингвистическую подготовку и могут принять вызовы на четырех иностранных языках. В сложных случаях звонки заявителей могут быть переадресованы профессиональным переводчикам - волонтерам, владеющим испанским, английским, арабским или французским языками.

Всего 17 июня в Службу-112 поступило 7794 вызова, 6 из них были связаны с проведением в Ростове-на-Дону матча чемпионата мира по футболу. Серьезных ЧС и происшествий не зафиксировано.

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в рамках первого тура мирового первенства по футболу на "Ростов-Арене". На фанзоне за игрой следили более 22 тыс. человек, из-за чего количество зрителей приблизилось к максимальной вместимости площадки, вход на территорию фанзоны пришлось временно закрыть, однако затем его открыли. Более 43 тыс. болельщиков смотрели игру на "Ростов-Арене".

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Следующий матч на "Ростов-Арене" пройдет 20 июня между сборными Уругвая и Саудовской Аравии.

Также в Ростове-на-Дону сыграют Республика Корея и Мексика, Исландия и Хорватия, а также пройдет один матч 1/8 финала.