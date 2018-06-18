ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
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Швейцарские болельщики перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Болельщики сборной Швейцарии забронировали в России к ЧМ-2018 отель, но не смогли разыскать его в Ростове-на-Дону, поскольку он находится в Ростове Великом, сообщает пресс-служба ростовской областной Службы-112.

"Болельщики сборной Швейцарии 16 июня обратились в Службу-112. Они находились на улице Селиванова в Ростове-на-Дону и искали на ней отель, который забронировали для проживания. Переводчик Службы-112 выяснил, что, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в городе Ростове Великом", - говорится в сообщении.

Оператор объяснил болельщикам, что произошло, и оказал помощь при расселении иностранцев в Ростове-на-Дону.

В рамках подготовки к мировому первенству по футболу сотрудники Службы-112 в Ростовской области прошли специальную лингвистическую подготовку и могут принять вызовы на четырех иностранных языках. В сложных случаях звонки заявителей могут быть переадресованы профессиональным переводчикам - волонтерам, владеющим испанским, английским, арабским или французским языками.

Всего 17 июня в Службу-112 поступило 7794 вызова, 6 из них были связаны с проведением в Ростове-на-Дону матча чемпионата мира по футболу. Серьезных ЧС и происшествий не зафиксировано.

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в рамках первого тура мирового первенства по футболу на "Ростов-Арене". На фанзоне за игрой следили более 22 тыс. человек, из-за чего количество зрителей приблизилось к максимальной вместимости площадки, вход на территорию фанзоны пришлось временно закрыть, однако затем его открыли. Более 43 тыс. болельщиков смотрели игру на "Ростов-Арене".

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Следующий матч на "Ростов-Арене" пройдет 20 июня между сборными Уругвая и Саудовской Аравии.

Также в Ростове-на-Дону сыграют Республика Корея и Мексика, Исландия и Хорватия, а также пройдет один матч 1/8 финала.

Теги: Швейцария, РФ, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
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