Петербуржцев попросили не купаться в фонтанах и не подавать гостям ЧМ дурной пример

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ГУП "Водоканал" Санкт-Петербурга просит горожан не использовать фонтаны для купания, питья, умывания или стирки, чтобы не подавать негативный пример гостям чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба учреждения в среду.

Купание в фонтанах чреваты травмами для самих людей, а также могут привести к поломке оборудования. Кроме того, это негигиенично. Воду из фонтанов пьют городские птицы и бродячие животные, в неё попадает дождевая вода и пыль, отмечают в "Водоканале".

В учреждении призывают не выкидывать мусор в фонтаны и не выливать туда моющие средства, что может надолго вывести объект из строя.