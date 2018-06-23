Бышовец предположил, что Германия и Швеция сыграют вничью

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что команда Германии не сможет победить Швецию в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

"Я думаю, что Германия должна победить, - сказал сначала Бышовец "Интерфаксу", - но эта победа будет добыта с большим трудом. Шведы неуступчивы, шведы организованы. И, мне кажется, что они изберут такой закрытый вариант, который сложно будет вскрывать. Ну, если Озил будет ходить пешком и зевать вместе с Хедирой, я думаю, эти скорости позволят шведам устоять и, вероятно, будет ничья", - сказал эксперт.

"Ставлю на ничью", - подытожил Бышовец.

Ранее сборная Германии потерпела поражение от Мексики (0:1), а Швеция победила Южную Корею (1:0). Неудача немцев, действующих чемпионов мира, может поставить крест на их выход в плей-офф ЧМ-2018

Матч Германия – Швеция пройдет в субботу в Сочи, начало – 21:00 мск.

В этот день пройдут еще два матча тура.

Южная Корея - Мексика

"Я думаю, мексиканцы добьются победы: их игра против Германии оставила очень хорошее впечатление. Что касается Южной Кореи, ей будет очень сложно против Мексики. Думаю, разница в технике, в стиле будет большим неудобством для корейцев. Но инициативой за счёт контроля мяча будет у мексиканцев, которые поэтому и добьются победы. Вряд ли очень крупно, но в два мяча выиграть им под силу", - сказал Бышовец.

Бельгия - Тунис

"Да, Бельгия обыграла Панаму со счётом 3:0, но однозначно лёгкой я бы эту победу не назвал, ведь в первом тайме бельгийцам было непросто. Их игра, показалось, была лишена всякой осмысленности, даже в структуре командных действий. Хотя, конечно, уровень у них несколько выше, чем у тунисцев.

С другой стороны, Тунис – команда играющая. И если со стартовым натиском "красные дьяволы" не добьются успеха, то вряд ли их победа получится крупной. В победе-то их я не сомневаюсь: там есть Лукаку, Де Брюйне, Азар – таких исполнителей нет у Туниса. Грешно будет не использовать такую атаку. Поэтому победа Бельгии в два мяча", - сказал Бышовец.

Кроме того, специалист прокомментировал результаты матчей, прошедших накануне.

Сербия – Швейцария (1:2), Бразилия – Коста-Рика (2:0), Нигерия – Исландия (2:0)

"Как же так эти сербы умудрились неудачно сыграть на последних минутах матча? Несерьёзно это, нужно держать концентрацию до финального свистка. Ну, Швейцарии ещё придётся сыграть с Коста-Рикой, и я скажу, что будет её непросто. Костариканцы с бразильцами держались до последних минут и действовали на равных с подопечными Тите. И только в концовке взбесившиеся бразильцы включили скорости и за счёт этого добились победы.

На нынешнем мундиале такая проблема есть не только у Бразилии, но и ещё у ряда команд. Это и самоуверенность, и недооценка соперника, надежда на собственный класс. Тренерам не удаётся сформировать настрой, вдохновить на победу. И всем кажется выйдем и легко обыграем за счёт звёзд. Пожалуйста, Аргентина первая, кто пострадал от этого в полной мере. Хотя шансы выйти в плей-офф ещё есть, пусть и призрачные. Для этого нужно крупно обыгрывать Нигерию и надеяться, что хорваты обыграют Исландию.

А нигерийцы, кстати, выглядели вчера с исландцами очень достойно. Нужно похвалить "армейского" хлопца – Мусу. Очень хорошо бегал – лёгкий, быстрый, а исландцы достаточно тяжёлые в обороне. В целом, Нигерия – хорошая команда с рядом неплохих футболистов. Так что аргентинцам будет непросто", - сказал Бышовец.