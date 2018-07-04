Аргентинца оштрафовали в Петербурге на 500 тысяч руб. за спекуляции с билетами на футбол

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Петербурга привлёк к административной ответственности гражданина Аргентины за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу - 2018, сообщили в объединенной пресс-службе судов города в среду.

"Мировой судья судебного участка №156 Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности гражданина Республики Аргентина Сурбригхена Адолфу Рауля, признанного виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.15.2 КоАП РФ (незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение)", - говорится в сообщении пресс-службы.

За нарушение аргентинца оштрафовали на 543 тыс. рублей.