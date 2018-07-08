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ФИФА ограничилась предупреждением Виде за приветствие украинских националистов

Действующий и бывший игроки сборной Хорватии после победы над Россией кричали перед камерой "Слава Украине", в команде это называют ответом на поздравления

ФИФА ограничилась предупреждением Виде за приветствие украинских националистов
Защитник Домагой Вида
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде за его высказывания после матча с Россией.

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"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение Виде за его заявления в видео, снятом после игры с Россией", - сообщил официальный представитель ФИФА "Интерфаксу".

Ранее в интернете появилось видео с участием Виды и тренера команды экс-игрока сборной Огнена Вукоевича после матча с Россией. Вида выкрикивает лозунг, взятый на вооружение украинскими националистами, "Слава Украине!", а Вукоевич заявляет, что посвящает Украине победу хорватов в матче с Россией.

Вукоевич и Вида ранее играли в киевском "Динамо".

Согласно правилами ФИФА, тема политики под запретом на чемпионатах. За нарушение и намеренную провокацию спортсмена грозила дисквалификация.

Когда начал разгораться скандал, Вида объяснил свои действия, заявив, что его слова не имели политического подтекста. Он сказал, что не понимает, почему его слова могли бы оскорбить россиян. Он настаивает, что любит Россию и ее жителей, а видео было просто шуткой.

Тем временем пресс-служба сборной Хорватии опубликовала заявление, в котором говорится, что высказывания игроков были лишь ответом на многочисленные поздравления с Украины, где Вида и Вукоевич играли по несколько сезонов. Тем не менее, Хорватия предупредила всех своих футболистов, чтобы они воздерживались от заявлений, которые могут быть трактованы как политические лозунги.

В 1/2 финала Хорватии предстоит сыграть с Англией.

Теги: футбол, ЧМ-2018, ФИФА, Хорватия

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ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
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Полуфинал
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