Франция - Бельгия. Онлайн

Сборная Франции начала свой турнирный путь победой над Австралией (2:1), продолжила его выигрышем над Перу (1:0), после чего сыграла вничью с Данией (0:0). Все это происходило в группе С, где французы заняли первое место. Это позволило им в 1/8 финала встретиться со второй командой группы D, в соперники досталась сама Аргентина. В богатой на голы встрече сильнее оказалась Франция - 4:3. В четвертьфинале же сборная Франции победила команду Уругвая (2:0).