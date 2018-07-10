Франция - Бельгия. Онлайн

Победитель матча в финале сыграет с победителем пары Англия - Хорватия
Французы заработали право на угловой!
Лукаку наносил удар головой по французским (не наоборот же; хотя и такое бывает - но вряд ли с ним) воротам! Над перекладиной пролетел мяч!
Команды набежали по 50 километров каждая
#FRA 0-0 #BEL | Статистика 1-го тайма pic.twitter.com/28wtsDUrCt— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 10, 2018
Начался второй тайм!
А вот и свисток на перерыв! Встретимся во втором тайме, товарищи!
Бельгиец Де Брейне подавал в штрафную! Попал в своего партнера по команде Лукаку, от которого мяч покинул поле. А ведь Лукаку мог и пробить с линии вратарской, но...
Одну минуту добавил арбитр!
Гризманн попал в стенку, а потом выдал мяч на ход на Дембеле мимо стенки - партнер не успел за мячом
О! Опасный штрафной у ворот сборной Бельгии! В паре метров от линии штрафной площади, правее от полукруга!
Как полуфинал Франция - Бельгия вызвал семейные разногласия
Мама еще за Бельгию болеет— Монтгомери (@ARSempire) July 10, 2018
Сидим в одной комнате
Смотрим матч
Временно ненавидим друг друга #ЧМ2018 #ФранцияБельгия
Француз Павар открылся на углу вратарской сборной Бельгии! Не смог он переиграть вратаря!
Еще одна попытка Гризманна: защитник накрыл его удар!
Контратака французов! Гризманн разогнался по центру; проигнорировав открывания партнеров, пробил низом из-за пределов штрафной. Не удался удар! Мимо!
Супермомент у ворот сборной Бельгии! Мбаппе находился справа с мячом, увидел, что в центре штрафной открылся Жиру. Жиру получил мяч, но... мяч после касания его ногой полетел в сторону от ворот прочь...
Гризманн наносил удар издали! Но и он неточен!
Не рискнули французы бить со столь почтительного расстояния прямым ударом, вместо этого разыграли мяч. Последовала подача - Жиру замкнул головой. Мяч пролетел рядом со штангой. Бельгийские болельщики наверняка испугались. Мое сердце на их месте точно бы ̶о̶с̶т̶а̶н̶о̶в̶и̶л̶о̶с̶ь̶ екнуло
Так. Тут сборная Франции заработала право на штрафной. До ворот, правда, метров 27. Зато по центру ворот
Интересные сведения о главном тренере сборной Франции
В качестве игрока/тренера Дешам #FRA принял участие в 17 матчах ЧМ, и проиграл лишь в одном из них: 4 года назад Франция уступила в четвертьфинале Германии (0:1)— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 10, 2018
Каким получится матч №18?🤔 pic.twitter.com/bV7ODTD1oh
Вот тот самый сэйв вратаря сборной Франции после удара Алдервейрелда!
Lloris denies Alderweireld with a fantastic save! #FRABEL #WorldCup pic.twitter.com/WijjRIuWmK— FutbolMatrix ⚽ (@Futbol_Matrix) July 10, 2018
Гризманн подал с углового: защитник выбил мяч
А теперь будет угловой у ворот сборной Бельгии
Жиру подошвой дотянулся до мяча в штрафной бельгийцев. Дотянулся - но не более того. Мяч благополучно для соперника пролетел мимо
Бельгиец Алдервейрелд развернулся на линии штрафной и пробил по воротам! Голкипер Льорис достал мяч!
Угловой будет у ворот сборной Франции!
Азар бил по воротам сборной Франции: француз Варан головой чуть не срезал мяч в эти самые ворота: перекладина!
Матюиди бил по воротам сборной Бельгии! Куртуа, осознавший, куда полетит мяч, встретил снаряд там, где и надо: мяч прилетел к нему в руки!
Азар бьет в дальний угол французских ворот из пределов штрафной: рядом со штангой пролетел мяч!
Тем временем, в столице Бельгии
Прямо сейчас в Брюсселе 🇧🇪🇧🇪🇧🇪— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 10, 2018
Эти люди ждут первого в истории сборной Бельгии выхода в финал Чемпионата мира 🙌#FRABEL pic.twitter.com/InSaiMOlm2
Мбаппе получил мяч на ход и разогнался так, что чуть не вышел один на один с вратарем! Но мяч все же успел докатиться к выскочившему навстречу голкиперу Куртуа!
Французы развивали атаку через левый фланг, а вот подали в штрафную неудачно
Совсем неудачной получилась подача с углового
Азар опасно простреливал вдоль французских ворот. Юмтити выбил мяч на угловой
Но и Бельгия настойчиво отвечает. Правда, до удара дело не доходит
Уже на первой минуте игры были близки к взятию ворот французы. Однако соперник смог прервать опасный прострел справа
Главный судья - Андрес Кунья (Уругвай). Я - Владимир Нардин
Матч начался!
Участники игры выходят на поле!
Команды давно уже приехали на стадион
🚍➡🏟— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 10, 2018
Приветствуем команды #FRA и #BEL на "Стадионе Санкт-Петербург"!🙌 pic.twitter.com/yeiZLYrXj9
А вы согласны с нашим экспертом?
Бышовец назвал сборную Бельгии фаворитом матча с Францией https://t.co/63Li9Qzvti— Интерфакс (@interfax_news) July 10, 2018
Сборная Бельгии на ЧМ-2018 выиграла все матчи. В группе G Бельгия поочередно обыграла Панаму (3:0), Тунис (5:2) и Англию (1:0). Соответственно, бельгийцы стали победителями группы. В 1/8 финала они взяли верх над Японией (3:2), в четвертьфинале - над Бразилией (2:1).
Сборная Франции начала свой турнирный путь победой над Австралией (2:1), продолжила его выигрышем над Перу (1:0), после чего сыграла вничью с Данией (0:0). Все это происходило в группе С, где французы заняли первое место. Это позволило им в 1/8 финала встретиться со второй командой группы D, в соперники досталась сама Аргентина. В богатой на голы встрече сильнее оказалась Франция - 4:3. В четвертьфинале же сборная Франции победила команду Уругвая (2:0).
Предлагаем вашему вниманию стартовые составы сразу двух команд одновременно!
#FRA vs #BEL— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 10, 2018
Представляем стартовые составы команд!
Первый полуфинал #ЧМ2018 - совсем скоро!#FRABEL pic.twitter.com/7j24D4kd62
Матч пройдет сегодня в Петербурге и стартует в 21:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/2 финала чемпионата мира. Играют сборные Франции и Бельгии!
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