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Франция - Бельгия. Онлайн

В Петербурге определится первый финалист чемпионата мира-2018 по футболу

Франция - Бельгия. Онлайн
Болельщики сборной Франции и Бельгии
Фото: ТАСС, Сергей Коньков

Победитель матча в финале сыграет с победителем пары Англия - Хорватия

51'

Французы заработали право на угловой!

49'

Лукаку наносил удар головой по французским (не наоборот же; хотя и такое бывает - но вряд ли с ним) воротам! Над перекладиной пролетел мяч!

48'

Команды набежали по 50 километров каждая

46'

Начался второй тайм!

А вот и свисток на перерыв! Встретимся во втором тайме, товарищи!

45+1'

Бельгиец Де Брейне подавал в штрафную! Попал в своего партнера по команде Лукаку, от которого мяч покинул поле. А ведь Лукаку мог и пробить с линии вратарской, но...

45'

Одну минуту добавил арбитр!

44'

Гризманн попал в стенку, а потом выдал мяч на ход на Дембеле мимо стенки - партнер не успел за мячом

43'

О! Опасный штрафной у ворот сборной Бельгии! В паре метров от линии штрафной площади, правее от полукруга!

41'

Как полуфинал Франция - Бельгия вызвал семейные разногласия

40'

Француз Павар открылся на углу вратарской сборной Бельгии! Не смог он переиграть вратаря!

39'

Еще одна попытка Гризманна: защитник накрыл его удар!

36'

Контратака французов! Гризманн разогнался по центру; проигнорировав открывания партнеров, пробил низом из-за пределов штрафной. Не удался удар! Мимо!

34'

Супермомент у ворот сборной Бельгии! Мбаппе находился справа с мячом, увидел, что в центре штрафной открылся Жиру. Жиру получил мяч, но... мяч после касания его ногой полетел в сторону от ворот прочь...

33'

Гризманн наносил удар издали! Но и он неточен!

32'

Не рискнули французы бить со столь почтительного расстояния прямым ударом, вместо этого разыграли мяч. Последовала подача - Жиру замкнул головой. Мяч пролетел рядом со штангой. Бельгийские болельщики наверняка испугались. Мое сердце на их месте точно бы  ̶о̶с̶т̶а̶н̶о̶в̶и̶л̶о̶с̶ь̶  екнуло

31'

Так. Тут сборная Франции заработала право на штрафной. До ворот, правда, метров 27. Зато по центру ворот

29'

Интересные сведения о главном тренере сборной Франции

27'

Вот тот самый сэйв вратаря сборной Франции после удара Алдервейрелда!

25'

Гризманн подал с углового: защитник выбил мяч

25'

А теперь будет угловой у ворот сборной Бельгии

24'

Жиру подошвой дотянулся до мяча в штрафной бельгийцев. Дотянулся - но не более того. Мяч благополучно для соперника пролетел мимо

22'

Бельгиец Алдервейрелд развернулся на линии штрафной и пробил по воротам! Голкипер Льорис достал мяч!

21'

Угловой будет у ворот сборной Франции!

19'

Азар бил по воротам сборной Франции: француз Варан головой чуть не срезал мяч в эти самые ворота: перекладина!

18'

Матюиди бил по воротам сборной Бельгии! Куртуа, осознавший, куда полетит мяч, встретил снаряд там, где и надо: мяч прилетел к нему в руки!

16'

Азар бьет в дальний угол французских ворот из пределов штрафной: рядом со штангой пролетел мяч!

14'

Тем временем, в столице Бельгии

12'

Мбаппе получил мяч на ход и разогнался так, что чуть не вышел один на один с вратарем! Но мяч все же успел докатиться к выскочившему навстречу голкиперу Куртуа!

9'

Французы развивали атаку через левый фланг, а вот подали в штрафную неудачно

7'

Совсем неудачной получилась подача с углового

6'

Азар опасно простреливал вдоль французских ворот. Юмтити выбил мяч на угловой

4'

Но и Бельгия настойчиво отвечает. Правда, до удара дело не доходит

2'

Уже на первой минуте игры были близки к взятию ворот французы. Однако соперник смог прервать опасный прострел справа

1'

Главный судья - Андрес Кунья (Уругвай). Я - Владимир Нардин

1'

Матч начался!

Участники игры выходят на поле!

Команды давно уже приехали на стадион

А вы согласны с нашим экспертом?

Сборная Бельгии на ЧМ-2018 выиграла все матчи. В группе G Бельгия поочередно обыграла Панаму (3:0), Тунис (5:2) и Англию (1:0). Соответственно, бельгийцы стали победителями группы. В 1/8 финала они взяли верх над Японией (3:2), в четвертьфинале - над Бразилией (2:1).

Сборная Франции начала свой турнирный путь победой над Австралией (2:1), продолжила его выигрышем над Перу (1:0), после чего сыграла вничью с Данией (0:0). Все это происходило в группе С, где французы заняли первое место. Это позволило им в 1/8 финала встретиться со второй командой группы D, в соперники досталась сама Аргентина. В богатой на голы встрече сильнее оказалась Франция - 4:3. В четвертьфинале же сборная Франции победила команду Уругвая (2:0).

Предлагаем вашему вниманию стартовые составы сразу двух команд одновременно!

Матч пройдет сегодня в Петербурге и стартует в 21:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/2 финала чемпионата мира. Играют сборные Франции и Бельгии!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

Теги: футбол, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция0:0БельгияБельгия
ХорватияХорватияАнглияАнглия
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
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МексикаМексика32016
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ГерманияГермания31023
 
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БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
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КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
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