Канадские керлингисты обыграли Швейцарию в финале ОИ в дабл-миксте

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Канады по керлингу завоевала золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

В финале соревнования канадцы обыграли соперников из сборной Швейцарии.

Ранее в матче за третье место Россия обыграла Норвегию и стала бронзовым призером турнира.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по требованию МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.