Биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла масс-старт на Олимпиаде

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Словацкая биатлонистка российского происхождения Анастасия Кузьмина стала победительницей олимпийской гонки с общего старта (12,5 км).

Дистанцию она преодолела за 35 минут 23 секунды.

Анастасия Кузьмина является сестрой российского биатлониста Антона Шипулина.

Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева, отставшая от победительницы на 18,8 секунды с одним промахом.

Два неточных выстрела допустила и на 27,7 секунды отстала от чемпионки ставшая бронзовым призером гонки норвежка Тириль Экхофф.

Последней, 30-й, финишную черту пересекла россиянка Татьяна Акимова, отставшая от победительницы на 6 минут 9,4 секунды. Она допустила шесть промахов, пять из них – на третьем огневом рубеже.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.