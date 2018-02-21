Немецкие бобслеистки выиграли Олимпиаду в соревновании двоек

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Немецкие бобслеистки Мариама Джейманка и Лиза Баквиц стали обладательницами золотых медалей Игр-2018, выиграв соревнования на экипажах-двойках
Второе и третье места заняли экипажи из США и Канады соответственно.
Россиянки Надежда Сергеева/Анастасия Кочержова и Александра Родионова/Юлия Беломестных в итоговом протоколе разместились за пределами первой десятки.
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.