Бразилия - Швейцария. Онлайн

Кстати, болельщики сборной Бразилии ожидают, что команда их страны на ЧМ-2018 выйдут с первого места в группе и дойдут до финала, где победят сборную Аргентины, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Швейцария - основной конкурент сборной Бразилии в группе. Но я думаю, что обе команды выйдут в плей-офф. Третье место в группе займет Сербия, и четвертое останется у команды из Коста-Рики", - сказал перед матчем агентству болельщик сборной Бразилии Эдуардо.