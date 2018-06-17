Бразилия - Швейцария. Онлайн

В Ростове встречаются участники группы Е чемпионата мира по футболу
Шакири пытался обойти защитника обманным движением у штрафной Бразилии слева. Не получилось
Был бы я сейчас швейцарцем, испугался бы не на шутку. Фирмино приблизился к воротам сборной Швейцарии справа и от души выстрелил с острого угла. В створ не попал!
Форвард Брил Эмболо вышел вместо нападающего Хариса Сеферовича в составе швейцарцев
Нападающий Фирмино вышел на поле вместо форварда Габриэла Жезуса в составе сборной Бразилии
Неймар бьет из-за пределов штрафной: вратарь Ян Зоммер удар отразил, мяч зафиксировал. Ну и так далее
Джемаили бил низом по бразильским воротам! Голкипер мяч поймал легко!
Вот сколько зрителей сегодня на трибунах стадиона в "Ростове"!
😍😍😍#BRASUI #ЧМ2018 pic.twitter.com/QUJnKUMPUA— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 17, 2018
Полузащитник Валон Бехрами покидает поле, его меняет полузащитник Денис Закария. Рокировка в составе сборной Бразилии
Коутиньо обработал мяч и одновременно сместился в центр швейцарской штрафной слева и пробил! Мяч слетел с ноги и полетел по исходящей от ворот траектории мимо ворот
Валон Бехрами - очередной швейцарец в истории мирового футбола, получивший желтую карточку за фол против Неймара в матчах чемпионата мира в России
Полузащитник Ренато Аугусто заменил полузащитника Паулиньо в составе сборной Бразилии
Штрафной стандарт импульсивно перешел на угловой. Но и он не привел к голу. Виллиан пробил выше ворот!
Фабиан Шер сбил Неймара на бровке у штрафной - желтая
Счет по ударам 5-4 в пользу бразильцев. По ударам в створ - 1-1. Мимо ворот - 3-3. Так, куда делся еще один бразильский удар? Ах да, он заблокирован. Эти сведения я подобрал в данных ФИФА
Кстати, глава ФИФА Джанни Инфантино тоже здесь присутствует
Замена в составе сборной Бразилии: полузащитник Фернандиньо вместо полузащитника Каземиро
Каземиро бьет издали: слишком высоко!
Коутиньо дважды бил из-за пределов штрафной и оба раза попал в игрока команды соперника. Через несколько секунд у вратарской площади слева оказался с мячом Неймар. Он пробил - мяч отлетел на угловой
Швейцарец Шакири навесил в штрафную бразильцев - вратарь Алисон Бекер предпочел сам поймать мяч
Представляем, как сейчас радуется президент Швейцарии Ален Берсе, который присутствует на стадионе. И можно понять чувства знаменитых бразильских футболистов Роналдо, Роберто Карлоса, Бебето, которые - как передают коллеги из Ростова-на-Дону - тоже находятся здесь!
ГООООООООЛ! Стивен Цубер после подачи с углового головой поразил ворота сборной Бразилии! Команда Швейцарии отыгралась!!!
Бразилия - Швейцария. 1:1
Команда Швейцарии готовится подавать с углового. Шанс? Да, имхо
Как мы говорили, стадион "Ростов Арена" вмещает 45 тысяч зрителей. Очень похоже на то, что здесь аншлаг. Однако немало людей в Ростове наблюдает за игрой и в фан-зоне. Как передают ростовские коллеги, на Театральной площади Ростова-на-Дону, где проходит Фестиваль болельщиков и ведется трансляция матча между сборными Швейцарии и Бразилии, собралась многотысячная аудитория поклонников футбола. Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящий момент на территории площади находится 22 тысяч человек вход на территорию Фестиваля болельщиков временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки.
Бразилец Каземиро получил желтую карточку за удар по ногам
Замен в перерыве идентифицировано не было!
Начался второй тайм!
А вот и перерыв в матче! Встретимся во втором тайме, товарищи!
Тьяго Силва замыкал подачу головой - рядом со штангой пролетел мяч!
Право на угловой заработали бразильцы
Две минуты добавлены ко времени первого тайма
По времени владения мячом преимущество сейчас у Швейцарии 51% против 49%
Швейцария активизировалась. Атакует все чаще и чаще. Такими темпами может и отыграться
Стивен Цубер мощно бил из пределов штрафной и попал в голову стоящему неподалеку бразильцу Тьяго Силве. К счастью, без опасных последствий (и, по-моему, вообще без последствий) для пострадавшего
Контратака сборной Швейцарии. Харис Сеферович получал мяч с правого фланга в штрафной, но сделал неудачное движение и мяч потерял
Согласитесь, красивый гол?
#BRASUI WHAT A GOAL!— Football Home (@FootballHomeUK) June 17, 2018
pic.twitter.com/jSUWhEwitC
Сборной Швейцарии повезло: соперник неудачно провел этот стандарт
Швейцарец Лихштайнер получил желтую, сбив игрока у угла штрафной.
Вот я вчера был на матче Аргентина - Исландия на московском стадионе "Спартак", но не припомню ни волны, ни ручейка хоть какого-нибудь(
На трибунах заметное оживление! Болельщики, вне зависимости от пристрастий к той или иной сборной, запустили "волну"! И процесс все еще продолжается! Это завораживает!
Столкнулись головами швейцарец Шер и бразилец Данило. Игрокам оказали помощь, а матч возобновился
Так, угловой у ворот сборной Швейцарии
Кстати, Коутиньо - любитель забивать в России. Осенью прошлого года он сравнял счет в московском матче группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль". Коутиньо играл в том матче за "Ливерпуль", а матч завершился со счетом 1:1.
ГООООООЛ! Сборная Бразилии вышла вперед! Филиппе Коутиньо забил первый гол на "Ростов-Арене" в рамках первого матча ЧМ-2018 в Ростове! Примерно с линии штрафной он запустил мяч в дальний угол! Мяч от штанги влетел в ворота! Красивый гол!!!
Бразилия - Швейцария. 1:0
Кстати, я не представил ни арбитра, ни себя. Матч в наверняка хорошем настроении обслуживает мексиканец Сесар Рамос Паласуэлос. А меня зовут Владимир Нардин
Неймар наносил удар. Попал в стенку
Сбили Неймара на подступах к швейцарской штрафной. Прямо по центру ворот. Метрах в семи от полукруга штрафной. В районе этого участка поля сейчас аншлаг. Не хватает разве что вратаря сборной Бразилии!
Неймар попытался пробить: не попал в ворота
Паулиньо получил мяч на линии вратарской слева и пробил по воротам без помех! Но не попал бразилец по воротам! Более того, он стоял напротив одной штанги, а мяч покатился мимо дальней. Такое тоже бывает в мировом футболе
Надо сказать, Швейцария на фоне сборной Бразилии - отнюдь не из робкого десятка. Доходит дело до таких фраз, что "бразильцы уходят в контратаку". Это говорит о том, что до этого южноамериканцам пришлось обороняться
Марсело приблизился к боковой линии штрафной площади соперника и прострелил. Замкнуть никто не смог
Нам предлагают стартовые составы команд с такими расстановками
#BRASUI #WorldCup#WorldCup18 @KTSKenya @mabuka_jr— KTStv (@KTSKenya) June 17, 2018
5 times WC champions Brazil take on Switzerland here are the starting line-up pic.twitter.com/MSE3RSzM2t
Швейцарцам удался удар по воротам бразильцев. Но не удалось попадание в створ
Матч начался!
Прозвучали гимны стран. Сейчас начнется игра!
Итак, команды вышли на поле!
У Микаеля, который также болеет за команду из Бразилии, грандиозные ожидания:
"Мы победим сборную Аргентины в финале со счетом 5:0, а перед этим обыграем в полуфинале немцев со счетом 8:0. Это будет отличным ответом на прошлый чемпионат мира", - сказал Микаель.
Кстати, болельщики сборной Бразилии ожидают, что команда их страны на ЧМ-2018 выйдут с первого места в группе и дойдут до финала, где победят сборную Аргентины, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".
"Швейцария - основной конкурент сборной Бразилии в группе. Но я думаю, что обе команды выйдут в плей-офф. Третье место в группе займет Сербия, и четвертое останется у команды из Коста-Рики", - сказал перед матчем агентству болельщик сборной Бразилии Эдуардо.
Что говорят о предстоящей игре
Эксперт предположил, что матч сборных Бразилии и Швейцарии завершится вничью https://t.co/9RsT04x5k9— Интерфакс (@interfax_news) June 17, 2018
Вчера же Бьорн Сигурдарсон в составе сборной Исландии играл против Аргентины на поле стадиона "Спартак" в Москве. На поле он вышел, правда, на 89-й минуте, что не помешало исландцам добиться сенсационной ничьи - 1:1. Хотя... Исландцы настолько приучили нас к своим футбольным выходкам, что теперь уже и не знаешь, сенсация ли это или закономерность..
Открытие "Ростов Арены" состоялось 15 апреля 2018 года, когда "Ростов" встречался с командой "СКА-Хабаровск" в рамках очередного тура чемпионата России среди команд премьер-лиги. Футболистам "Ростова" удалось добиться победы над аутсайдером чемпионата со счетом 2:0. На 40-й минуте Бьорн Сигурдарсон вывел "Ростов" вперед, на 89-й – Хорен Байрамян удвоил счет.
На стадионе "Ростов Арена" теперь проводит домашние матчи футбольный клуб "Ростов", выступающий в премьер-лиге. Вместимость составляет 45 тысяч человек
В итоге на поле вышла команда болельщиков из регионов России, которая сразилась с командой болельщиков из Ростова-на-Дону.
В этот же день, передает корреспондент, в Ростове-на-Дону на территории Донского государственного технического университета должен был пройти товарищеский матч между российскими, швейцарскими и бразильскими болельщиками. Однако его перенесли на неопределенный срок, так как иностранные любители футбола не явились ни на тренировку, ни на сам матч((
Встречать болельщиков, прилетевших из Бразилии и Швейцарии, прибыл и губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Мы ожидаем, что сегодня будет фантастическая атмосфера. До встречи на стадионе", - сказал он.
"Это фантастика - то, как вы нас встречаете, очень весело и вкусно. Я уже люблю Россию и люблю Ростов", - сказал болельщик сборной Бразилии Фред.
Болельщики приняли участие в активностях, охотно пели, танцевали и играли на музыкальных инструментах вместе с казаками.
Между прочим, казаки и творческие коллективы Ростовской области встретили болельщиков из Бразилии и Швейцарии концертом и подарками в аэропорту "Платов" днем в воскресенье, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с места событий.
Гостей ЧМ встретили в "Центре донского гостеприимства" и угостили традиционными блюдами донской кухни, после чего иностранные болельщики смогли насладиться концертной программой и получить памятные подарки от донских казаков.
Какая радость: составы команд!!!
Bring on the third match!— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 17, 2018
Here are the teams for #BRASUI 👇 pic.twitter.com/F47sxiT4wm
Наивысшим достижением сборной Швейцарии на чемпионатах мира является трехкратный выход в четвертьфинал – еще в далеких 1934, 1938 и 1954 годах. Кроме того, она является серебряным призером Олимпийских игр, но и они прошли давно – в 1924 году
Что касается Швейцарии, то в отборочной кампании ЧМ-2018 в Европе она заняла второе место в своей группе. В стыковых матчах оказалась сильнее Северной Ирландии. На чемпионатах мира дебютировала еще в 1934 году, а турнир в России стал для нее 11-м ЧМ.
Сборная Бразилии - самый титулованный участник чемпионатов мира: золото ЧМ она выиграла пять раз. Правда. Последний к настоящему моменту триумф датируется еще 2002 годом. Кроме того, она является восьмикратным обладателем Кубка Америки, четырехкратным - Кубка конфедераций
Сборная Бразилии по футболу не пропустила ни одного ЧМ, по ней можно определять, сколько всего было чемпионатов мира. Турнир в России станет для нее 21-м ЧМ. Не считая сборной России, получившей право выступить на ЧМ-2018 в качестве хозяйки соревнования, Бразилия самой первой завоевала путевку на турнир: отборочную кампанию она провела уверенно, заняв первое место в южноамериканской группе.
Стадион, на котором пройдет игра
In amongst all the excitement, don't forget that Brazil play Switzerland tonight! #BRASUI #WorldCup— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 17, 2018
Rostov-on-Don is all set. pic.twitter.com/8fIssayYrt
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии! Матч пройдет в Ростове-на-Дону и стартует в 21:00 по московскому времени!
Всем здравствуйте!