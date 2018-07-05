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Российские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМ

Сборная уже выиграла $16 млн, которые выплатит ФИФА

Российские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМ
Игроки сборной России во время тренировки
Фото: ТАСС, Денис Тырин

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские футболисты не получат выплат от государства за выступление на чемпионате мира, заявляют источники во власти.

"Выплат пока не планируется. Чем ЧМ по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта? По итогам ЧМ государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада - отдельная история, там множество видов спорта", - сказал "Интерфаксу" источник во властных кругах.

Эту информацию подтвердил и другой источник, отметив, что выплаты ФИФА за выступление на ЧМ распределит Российский футбольный союз. Футболисты уже выиграли $16 млн, из них $8 млн заберет РФС. По данным СМИ, из этих денег каждый футболист сборной получит 45 тыс. евро (по 15 тыс. евро за каждую победу). За четвертое место победившая сборная получит $22 млн, за третье - $24 млн, за второе - $28 млн, первое - $38 млн.

1 июня российская сборная обыграла команду Испании, которая считалась одним из фаворитов турнира, в первом матче плей-офф чемпионата. Основное время завершилось вничью - 1:1, в дополнительное время счет не изменился, победитель определился в серии пенальти - 4:3.

В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало - в 21:00 по московскому времени.

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

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Артем Дзюба (слева) сравнивает счет в матче
Теги: ЧМ-2018

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УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
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УругвайУругвайФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
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