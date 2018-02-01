ОКР предложит МОК допустить на ОИ оправданных российских спортсменов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России предложит Международному олимпийскому комитету (МОК) заявить на Олимпиаду в Пхенчхане оправданных CAS спортсменов РФ, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Сейчас Олимпийский Комитет России направит в МОК письмо с предложением о том, чтобы они заявили наших спортсменов для участия в Олимпийских играх. Будем ждать уже официального решения МОК", - сказал Колобков журналистам в четверг.

По его словам, Россия рассчитывает на быстрый ответ МОК.

"Очень надеемся, что МОК примет решение в пользу всех чистых спортсменов, которые это право заслужили и имеют право на участие в Олимпийских играх", - сказал он.

Ранее в четверг CAS отменил решение МОК о дисквалификации 28 российских спортсменов и разрешил им выступить на ОИ-2018, в отношении 11 спортсменов решено заменить пожизненный запрет на пропуск одной Олимпиады.

Что было

Ранее комиссия Международного олимпийского комитета пожизненно дисквалифицировала целый ряд российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, а также аннулировала их результаты, достигнутые на Играх-2014 в Сочи. Эти решения сказались на позициях сборной России в медальном зачете Сочи-2014: отечественная команда лишилась первого места. Теперь россиянам вернули награды Сочи-2014, в результате чего сборная возвращается на первое место в медальном зачете.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Многих ведущих российских спортсменов она к Играм не допустила.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.