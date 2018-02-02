На Паралимпиаду-2018 пригласили двух спортсменов из КНДР

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Международный Паралимпийский комитет пригласил Паралимпийский комитет Северной Кореи принять участие в зимних играх 2018 года, сообщает пресс-служба МПК.

Предполагается, что на Паралимпиаде выступят два лыжника из Северной Кореи. На торжественной церемонии открытия игр два северокорейца могут присоединиться к паралимпийцам из Южной Кореи под единым флагом.

Оба лыжника из Северной Кореи дебютировали на чемпионате мира в Германии в январе.

"Теперь, когда мы предложили два приглашения северокорейским спортсменам, я очень надеюсь, что эта страна будет впервые представлена на Паралимпийских зимних играх", - заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

"Мы хотим, чтобы как можно больше стран выступили на Паралимпийских играх в Пхенчхане. Думаю, что участие Северной Кореи станет посланием обеим странам о возможности примирения через спорт. Для обеих стран совместное участие в церемониях открытия и закрытия игр станет особым историческим моментом и результатом фантастических усилий многих сторон", - добавил он.

Зимняя Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.