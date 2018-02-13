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Олимпийский онлайн. День пятый

Очередной день Игр в Пхенчхане начался с матча за бронзу с участием российских керлингистов

Олимпийский онлайн. День пятый
Фото: AP/ТАСС

Очередной день Игр в Пхенчхане начался с матча за бронзу с участием российских керлингистов

05:12

Кстати, по медалям. Медальный зачет теперь выглядит так.

05:12

В принципе, можно было и не ложиться

05:08

Но еще не вечер! Ну еще бы, какой тут вечер - в шестом часу утра по Москве?

05:07

Теперь у нас три медали - 1 серебряная и 2 бронзовые. Российская команда делит 10-11-е места с японской!

05:07

Со счетом 8:4 закончилась игра!

04:51

СБОРНАЯ РОССИИ - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ОЛИМПИАДЫ-2018 В ДАБЛ-МИКСТЕ КЕРЛИНГА! УРА!!!!

04:47

8:4!

04:42

Идет восьмой энд!

04:42

7:4 в пользу российских керлингистов!!!

04:41

Счет по-прежнему 6:4

04:30

Для него это дебют на Олимпийских играх в качестве телезрителя

04:23

Седьмой энд начнется!

04:22

6:4 в пользу россиян!

04:09

Норвежцы вновь сократили отставание. 5:4 в нашу пользу. Сейчас пойдет шестой энд

04:07

Лыжник смущает. Казалось бы, вот она - финишная черта. Но нет, спокойной лыжной походкой движется. Это похоже на бег трусцой на 100-метровке

04:06

Хотя, какой же пересек? Вот он, за фигуристкой. 

04:04

А все-таки, какой самый быстрый зимний олимпийский вид спорта? Не вижу тут керлингиста. Видимо, уже пересек финишную черту...

03:54

У нас для вас есть годные новости: Россия сейчас, после четвертого энда, выигрывает у норвежцев - 5:2

03:39

Так, сократили норвежцы отставание в счете в третьем энде. Теперь счет 3:2. Россия впереди, но уже с меньшим запасом прочности

03:33

А ведь можно посмотреть и керлинг и баскетбол одновременно!

03:32

Что третий энд нам даст? Будем ждать!

03:28

3:0 - такой счет в пользу российских керлингистов сейчас!

03:26

Фристайлисты сборной России благодарят Сахалин. Там они готовились к Олимпиаде

03:22

Второй энд идет сейчас

03:19

"Вперед, за Питер!" - звучит звонкий голос с трибун. Это скорее не соло, а хор. И это - керлингистки сборной России. А Крушельницкий и Брызгалова - из Петербурга!

03:17

Норвежцы - бронзовые призеры ЧМ-2015 среди смешанных пар

03:16

2:0 - впереди российская пара сейчас

03:14

Между прочим, наша пара - чемпионы мира 2016 года среди смешанных пар!

03:14

Матч, кстати, начался

03:13

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий поженились летом прошлого года

Наш особенный день👰🏽🤵🏽 #13июня #weddingday

Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92)

03:08

Занимательно что норвежцы провели свой вчерашний полуфинал ровно сутки назад, а вот российская команда - 11 часов спустя. Такой вот неоднозначный график полуфиналов в олимпийском турнире керлингистов

03:07

Соперники россиян сейчас - Кристин Моэн Скаслиен и Магнус Недреготтен

03:06

03:02

На круговом раунде россияне переиграли Норвегию (надо повторить!), Финляндию, Китай, Южную Корею и уступили США, Канаде и Швейцарии.

03:01

Накануне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уступили в полуфинале Швейцарии, которая сегодня днем, таким образом, сыграет с Канадой

03:00

Доброе время суток, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного дня зимних Игр в Пхенчхане. И правильно делает: через пять минут должен начаться матч за третье место соревнований по керлингу в дабл-миксте. Россия играет с Норвегией!

Теги: Олимпиада-2018
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Страна
Германия4127
Нидерланды3227
Норвегия2439
Канада2417
США2114
Франция2013
Швеция1102
Южная Корея1001
Австрия1001
Россия0123
 
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