Олимпийский онлайн. День пятый

Очередной день Игр в Пхенчхане начался с матча за бронзу с участием российских керлингистов
Кстати, по медалям. Медальный зачет теперь выглядит так.
В принципе, можно было и не ложиться
Первая в истории медаль нашей страны в кёрлинге!!!— Julia Mayorova (@julia_may_orova) 13 февраля 2018 г.
🇷🇺🥉🤘🏻 Когда очень рад, что проснулся в 3 утра 😄#Curling #Olympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/r6BRy6u126
Но еще не вечер! Ну еще бы, какой тут вечер - в шестом часу утра по Москве?
Теперь у нас три медали - 1 серебряная и 2 бронзовые. Российская команда делит 10-11-е места с японской!
Со счетом 8:4 закончилась игра!
СБОРНАЯ РОССИИ - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ОЛИМПИАДЫ-2018 В ДАБЛ-МИКСТЕ КЕРЛИНГА! УРА!!!!
8:4!
Идет восьмой энд!
7:4 в пользу российских керлингистов!!!
Счет по-прежнему 6:4
Для него это дебют на Олимпийских играх в качестве телезрителя
Sadie 🐱 watching her first #OLYMPICS #PyeongChang2018 pic.twitter.com/TYIgMth2iB— Holly 🌴🌴 (@hollyinstpete) 13 февраля 2018 г.
Седьмой энд начнется!
6:4 в пользу россиян!
Норвежцы вновь сократили отставание. 5:4 в нашу пользу. Сейчас пойдет шестой энд
Лыжник смущает. Казалось бы, вот она - финишная черта. Но нет, спокойной лыжной походкой движется. Это похоже на бег трусцой на 100-метровке
Хотя, какой же пересек? Вот он, за фигуристкой.
А все-таки, какой самый быстрый зимний олимпийский вид спорта? Не вижу тут керлингиста. Видимо, уже пересек финишную черту...
What is the fastest Winter Olympic sport?https://t.co/mEaN2VPx0J #corevity #health #speed #athlete #olympics #winterolympics #ski #snowboard #luge #bobsleed pic.twitter.com/DuvbSca6GJ— Corevity (@Corevity) 13 февраля 2018 г.
У нас для вас есть годные новости: Россия сейчас, после четвертого энда, выигрывает у норвежцев - 5:2
Так, сократили норвежцы отставание в счете в третьем энде. Теперь счет 3:2. Россия впереди, но уже с меньшим запасом прочности
А ведь можно посмотреть и керлинг и баскетбол одновременно!
Streaming all the way from LA, out here on business! #Sixers #Olympics pic.twitter.com/vkqXRlBbvv— Jake Dukes (@Jdukes23) 13 февраля 2018 г.
Что третий энд нам даст? Будем ждать!
3:0 - такой счет в пользу российских керлингистов сейчас!
Фристайлисты сборной России благодарят Сахалин. Там они готовились к Олимпиаде
Олимпийская команда по фристайлу благодарит #Сахалин за трассу и теплый прием https://t.co/MTa5QhXtkz #Olympics #PyeongChang2018 #ОИ2018 #фристайл pic.twitter.com/67NtQK3DXL— МИД РФ Ю-Сахалинск🇷🇺 (@MID_YS) 13 февраля 2018 г.
Второй энд идет сейчас
"Вперед, за Питер!" - звучит звонкий голос с трибун. Это скорее не соло, а хор. И это - керлингистки сборной России. А Крушельницкий и Брызгалова - из Петербурга!
Норвежцы - бронзовые призеры ЧМ-2015 среди смешанных пар
2:0 - впереди российская пара сейчас
Между прочим, наша пара - чемпионы мира 2016 года среди смешанных пар!
Матч, кстати, начался
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий поженились летом прошлого года
Занимательно что норвежцы провели свой вчерашний полуфинал ровно сутки назад, а вот российская команда - 11 часов спустя. Такой вот неоднозначный график полуфиналов в олимпийском турнире керлингистов
Соперники россиян сейчас - Кристин Моэн Скаслиен и Магнус Недреготтен
Восемь комплектов наград будет разыграно в Пхенчхане во вторник https://t.co/pSlS5xqdIi— Интерфакс (@interfax_news) 12 февраля 2018 г.
На круговом раунде россияне переиграли Норвегию (надо повторить!), Финляндию, Китай, Южную Корею и уступили США, Канаде и Швейцарии.
Накануне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уступили в полуфинале Швейцарии, которая сегодня днем, таким образом, сыграет с Канадой
Доброе время суток, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного дня зимних Игр в Пхенчхане. И правильно делает: через пять минут должен начаться матч за третье место соревнований по керлингу в дабл-миксте. Россия играет с Норвегией!