Шесть комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в воскресенье

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день зимних Игр-2018 в Пхенчхане запланирован розыгрыш шести комплектов наград.

В 7:45 мск должна начаться финальная попытка в соревнованиях по горнолыжному спорту в гигантском слаломе среди мужчин. Россиянин Иван Кузнецов в предыдущей попытке финишировать не смог.

В 8:11 стартует финал мужских соревнований по фристайлу в слоупстайле. Россияне в борьбе за медали участия не принимают. На 14:00 запланированы попытки за выход в финал (он начнется в 14:52) воздушной акробатике в соревновании по фристайлу среди мужчин. От России выступят Илья Буров, Павел Кротов.

В 9:15 будет дан старт мужской эстафетной гонки (4х10 км) среди лыжников. Состав российской команды выглядит следующим образом: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов.

В 14:00 стартует мужская биатлонная гонка с общего старта (15 км). Россияне на масс-старт не отобрались.

В 14:56 стартует программа финала в женских забегах на 500 м в конькобежном спорте. Среди участниц – россиянка Ангелина Голикова. Она побежит в паре с австрийкой Ванессой Херцог.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.