Южнокорейские шорт-трекистки выиграли эстафету на ОИ-2018

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку завоевала золото в эстафете 3000 м на Олимпиаде в Пхенчхане.

Второе место заняли спортсменки из Италии. Тройку призеров замкнули голландки.

Россиянки Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова и Эмина Малагич заняли пятое место (они выступали в финале В).

Национальная команда России по шорт-треку на Играх в Южной Корее пока завоевала одну медаль. 10 февраля Семен Елистратов взял бронзу на дистанции 1500 м.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.