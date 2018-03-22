Дворкович оценил подготовку к проведению матча Россия - Бразилия

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Московское правительство, ГУВД и Российский футбольный союз провели серьезную работу для того, чтобы избежать столпотворения при выходе зрителей после контрольного матча Россия - Бразилия в Лужниках, заявил заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета "Россия 2018" Аркадий Дворкович.

"Знаю, что московское правительство активно работает с ГУВД и руководством стадиона, РФС, надеюсь, что они приняли необходимые решения для того, чтобы оптимизировать процесс выхода зрителей со стадиона. Диалог был очень активным", - сказал Дворкович, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Матч Россия - Бразилия состоится 23 марта в "Лужниках".

11 ноября 2017 года состоялся контрольный матч Россия - Аргентина (0:1), который стал первой официальной игрой в "Лужниках" после завершения реконструкции арены. После окончания встречи часть зрителей долгое время не могла покинуть трибуны, также был затруднен проход до метро, вход в несколько ближайших к стадиону станций был закрыт. Кроме этого, зрителей ряда секторов долго не выпускали со стадиона.