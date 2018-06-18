Английские футболисты наглотались мошкары в матче с Тунисом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболист сборной Англии Гарри Кейн, который в матче со сборной Туниса забил два гола заявил, что волгоградская мошкара не помешала игре сборной. Но она, по словам игрока, залетала в рот и нос.

"Нам заранее сказали, что мошкары будет много. Когда мы вышли на разминку, ее оказалось больше, чем мы ожидали. Мы много наносили спрея от мошкары. Важно было, чтобы она не подлетала. Мошкара залетала в рот, в глаза, но мы хорошо сыграли", - сказал Кейн журналистам.

Между тем главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул сказал, что мошкары не заметил.

"Я не почувствовал мошкару, потому что бы сосредоточен на игре", - заявил Маалул на пресс-конференции после матча.

Сборная Англии в первом матче группового турнира на стадионе "Волгоград Арена" обыграла сборную Туниса со счетом 2:1.

Комментируя игру, Маалул сказал: "Мы ожидали, что матч будет тяжелым, потому что мы играли одну из главных наших игр. Английская команда выступила хорошо, они лучше контролировали игру. В сборной Англии отличные игроки, у них отличная скорость. Им удалось прорвать нашу оборону".

Говоря об организации ЧМ в России, он назвал этот чемпионат одним из лучших.

"Инфраструктура великолепная, обеспечение безопасности на высшем уровне. Это один из лучших чемпионатов мира, в котором мне доводилось принимать участие", - сказал Маалул.

Он также дал высокую оценку качеству газона на "Волгоград Арене", где состоялся матч с участием сборных Туниса и Англии. "Сама арена великолепная, качество покрытия великолепное. Организация на высшем уровне", - отметил Маалул.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.