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Английские футболисты наглотались мошкары в матче с Тунисом

Тренер сборной Туниса насекомых не заметил

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболист сборной Англии Гарри Кейн, который в матче со сборной Туниса забил два гола заявил, что волгоградская мошкара не помешала игре сборной. Но она, по словам игрока, залетала в рот и нос.

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"Нам заранее сказали, что мошкары будет много. Когда мы вышли на разминку, ее оказалось больше, чем мы ожидали. Мы много наносили спрея от мошкары. Важно было, чтобы она не подлетала. Мошкара залетала в рот, в глаза, но мы хорошо сыграли", - сказал Кейн журналистам.

Между тем главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул сказал, что мошкары не заметил.

"Я не почувствовал мошкару, потому что бы сосредоточен на игре", - заявил Маалул на пресс-конференции после матча.

Сборная Англии в первом матче группового турнира на стадионе "Волгоград Арена" обыграла сборную Туниса со счетом 2:1.

Комментируя игру, Маалул сказал: "Мы ожидали, что матч будет тяжелым, потому что мы играли одну из главных наших игр. Английская команда выступила хорошо, они лучше контролировали игру. В сборной Англии отличные игроки, у них отличная скорость. Им удалось прорвать нашу оборону".

Говоря об организации ЧМ в России, он назвал этот чемпионат одним из лучших.

"Инфраструктура великолепная, обеспечение безопасности на высшем уровне. Это один из лучших чемпионатов мира, в котором мне доводилось принимать участие", - сказал Маалул.

Он также дал высокую оценку качеству газона на "Волгоград Арене", где состоялся матч с участием сборных Туниса и Англии. "Сама арена великолепная, качество покрытия великолепное. Организация на высшем уровне", - отметил Маалул.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
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МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
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БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
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1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
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