Швейцарцев пригласят в Ярославскую область после ошибки с бронированием в Ростове

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Центр развития туризма Ярославской области направит приглашение швейцарским футбольным болельщикам после того, как они по ошибке забронировали гостиничные номера в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в департаменте туризма Ярославской области.

"Центр развития туризма Ярославской области ошибившимся швейцарским туристам в ближайшее время вышлет приглашение посетить один из древнейших городов Ярославской области - Ростов Великий", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после инцидента с болельщиками из Швейцарии гостиницы Ростова Великого обзванивают туристов, совершивших бронирование, уточняя правильность выбора.

Как сообщалось, несколько болельщиков сборной Швейцарии забронировали гостиницу в Ростове Великом (Ярославская область), планируя посетить встречу Швейцария-Бразилия в Ростове-на-Дону.

16 июня фанаты обратились в Службу-112, сообщив, что не могут найти отель на улице Селиванова в Ростове-на-Дону. Сотрудник Службы-112 выяснил, что, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в городе Ростове Великом.

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в рамках первого тура мирового первенства по футболу на "Ростов-Арене". На фанзоне за игрой следили более 22 тысяч человек, из-за чего количество зрителей приблизилось к максимальной вместимости площадки, вход на территорию фанзоны пришлось временно закрыть, однако затем его открыли. Более 43 тысяч болельщиков смотрели игру на "Ростов-Арене".

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Следующий матч на "Ростов-Арене" пройдет 20 июня между сборными Уругвая и Саудовской Аравии. В Ростове-на-Дону сыграют Республика Корея и Мексика, Исландия и Хорватия, а также пройдет один матч 1/8 финала.