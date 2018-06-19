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Швейцарцев пригласят в Ярославскую область после ошибки с бронированием в Ростове

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Центр развития туризма Ярославской области направит приглашение швейцарским футбольным болельщикам после того, как они по ошибке забронировали гостиничные номера в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в департаменте туризма Ярославской области.

"Центр развития туризма Ярославской области ошибившимся швейцарским туристам в ближайшее время вышлет приглашение посетить один из древнейших городов Ярославской области - Ростов Великий", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после инцидента с болельщиками из Швейцарии гостиницы Ростова Великого обзванивают туристов, совершивших бронирование, уточняя правильность выбора.

Как сообщалось, несколько болельщиков сборной Швейцарии забронировали гостиницу в Ростове Великом (Ярославская область), планируя посетить встречу Швейцария-Бразилия в Ростове-на-Дону.

16 июня фанаты обратились в Службу-112, сообщив, что не могут найти отель на улице Селиванова в Ростове-на-Дону. Сотрудник Службы-112 выяснил, что, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в городе Ростове Великом.

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в рамках первого тура мирового первенства по футболу на "Ростов-Арене". На фанзоне за игрой следили более 22 тысяч человек, из-за чего количество зрителей приблизилось к максимальной вместимости площадки, вход на территорию фанзоны пришлось временно закрыть, однако затем его открыли. Более 43 тысяч болельщиков смотрели игру на "Ростов-Арене".

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Следующий матч на "Ростов-Арене" пройдет 20 июня между сборными Уругвая и Саудовской Аравии. В Ростове-на-Дону сыграют Республика Корея и Мексика, Исландия и Хорватия, а также пройдет один матч 1/8 финала.

Теги: Ярославская область, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
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