Власти Аргентины попросили РФ депортировать четырех болельщиков за драку на ЧМ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила, что ее ведомство попросило Россию депортировать четверых аргентинских болельщиков, устроивших драку после матча Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде.

Она перечислила имена правонарушителей, которые, по ее словам, были опознаны по видеозаписи. "Мы просим власти России задержать и депортировать их", - написала она в своем твиттере.

Elía, Pardo, Eslejer y Catalán son los 4 violentos identificados en el video que golpean salvajemente al ciudadano croata. Le pedimos a las autoridades de #Rusia que los detengan y deporten. Firmamos un acuerdo para cuidar a los argentinos y ser firmes con los que quiebran la ley pic.twitter.com/Ap2t4oUXbu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 22 июня 2018 г.

После матча Аргентина-Хорватия, прошедшего в четверг в Нижнем Новгороде, в соцсетях стал распространяться видеоролик с потасовкой между болельщиками. На кадрах было видно, как несколько человек пинают ногами лежащего на полу молодого человека. В драку вмешиваются другие болельщики, пытаясь остановить потасовку.

Позже сообщалось о задержании семерых аргентинцев; на них составили протоколы об административных правонарушениях.