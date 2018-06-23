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Власти Аргентины попросили РФ депортировать четырех болельщиков за драку на ЧМ

Есть обновление от 08:20

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила, что ее ведомство попросило Россию депортировать четверых аргентинских болельщиков, устроивших драку после матча Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде.

Она перечислила имена правонарушителей, которые, по ее словам, были опознаны по видеозаписи. "Мы просим власти России задержать и депортировать их", - написала она в своем твиттере.

После матча Аргентина-Хорватия, прошедшего в четверг в Нижнем Новгороде, в соцсетях стал распространяться видеоролик с потасовкой между болельщиками. На кадрах было видно, как несколько человек пинают ногами лежащего на полу молодого человека. В драку вмешиваются другие болельщики, пытаясь остановить потасовку.

Позже сообщалось о задержании семерых аргентинцев; на них составили протоколы об административных правонарушениях.

Теги: Аргентины, ЧМ-2018
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