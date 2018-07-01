ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
8F5Испания Испания– : –17:00Россия Россия17:008F6Хорватия Хорватия– : –21:00Дания Дания21:00

Бышовец оценил вероятность успеха сборной России в матче с Испанией

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что у национальной команды страны невысокие шансы на победу в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

"Все говорит о том, что у нас шансов на победу меньше", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

СпортИспания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018Испания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018Читать подробнее

"Сможем ли мы выдержать необходимые скорости и ритм игры, чтобы этого хватило для разрушения игровых связей в средней линии испанцев? Хватит ли нас физически?" – задался вопросами он. И отметил высокий уровень физподготовки россиян. "А мне кажется, что физически сборная подготовлена хорошо. Посмотрим, выберет ли Черчесов правильный состав и верную тактику. С выходом Головина будут возможности о быстрых контратаках", - сказал эксперт.

"Я бы поставил на то, что мы сможем забить в ворота Испании. У них слаба

СпортМатч Россия - Испания 1 июля пройдет при повышенной влажности после грозыЧитать подробнее

центральная зона, через которую они и пропускают в основном. Там есть два центральных защитника, которые больше нападающие, чем защитники", - отметил он.

Матч Россия – Испания пройдет в воскресенье на поле московского стадиона "Лужники" и стартует в 17:00 мск.

В 21:00 мск в Нижнем Новгороде начнется встреча между сборными Хорватии и Дании.

"Все идет к тому, что у хорватов шансов на победу больше. Хотя датчане уже сколько матчей не проигрывают, если брать и контрольные тоже, и отбор. А если брать ретроспективные матчи, то и в прошлом цикле Хорватия прошла очень убедительно отборочные матчи и групповую стадию чемпионата, а потом провалилась в игре с французами, если я не ошибаюсь", - сказал Бышовец.

СпортСборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финалаСборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финалаЧитать подробнее

"Но я ставлю на "шашечных" (футболистов сборной Хорватии - ИФ), у них потенциал достаточный. Для меня это скрытый претендент на первое место.

Кроме того, экс-наставник сборной России прокомментировал результаты матчей 1/8 финала Уругвай – Португалия (2:1) и Франция – Аргентина (4:3), прошедших накануне.

"Какой потрясающий мяч забил Уругвай на первых минутах португальцам! Это же безобразие такие прекрасные мячи забивать! И все, поплыла Португалия сразу. Хотя был отрезок, когда она перехватила инициативу, но ненадолго. Уругвайцы сумели нейтрализовать Роналду. Кстати, так же, как французы нейтрализовали Месси", - сказал Бышовец.

СпортСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналЧитать подробнее

"И Уругвай, и Франция сыграли очень компактно и агрессивно в атаке. Месси вообще был лишен мяча, хотя все-таки умудрился сделать голевую передачу на Агуэро", - отметил он.

"В каждом единоборстве, в каждом движении уругвайцы превзошли португальцев. А Франция меня вообще удивила своей игрой. У Аргентины превалировала страсть, и футболисты забыли, что должны играть рационально, не давать пространство. Но Мбаппе – это вообще космос, как принято сейчас говорить. Это лучший молодой игрок чемпионата. Во Франции до него таких форвардов не было, никто с ним не сравнится", - подчеркнул эксперт.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Сборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финалаСборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финала
В четвертьфинале уругвайцы сыграют с ФранциейПодробнее
 Уругвай - Португалия. ОнлайнУругвай - Португалия. Онлайн
В Сочи проходит матч 1/8 финала чемпионата мираПодробнее
 Сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал
В матче в Казани команды провели в общей сложности семь головПодробнее
 Франция - Аргентина. ОнлайнФранция - Аргентина. Онлайн
В Казани определится первый четвертьфиналист ЧМ-2018Подробнее
 Фан-зону ЧМ на Воробьевых горах 30 июня закроют из-за штормаФан-зону ЧМ на Воробьевых горах 30 июня закроют из-за шторма
В субботу пройдут два матча 1/8 финала чемпионата мира по футболуПодробнее
 Групповой этап ЧМ-2018. ОбобщениеГрупповой этап ЧМ-2018. Обобщение
Сборная России среди самых результативных, пары 1/8 финала, провал действующих чемпионов мира, страсти по Диего Марадоне - в итогах групповой стадииПодробнее
 Сборная Бельгии победила АнглиюСборная Бельгии победила Англию
Бельгийцы заняли первое место в группе GПодробнее
 Марадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смертиМарадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смерти
По словам адвоката легендарного футболиста, информатор получит почти $11 тысячПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
QF28F38F4
QF38F58F6
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
В миреАмериканский комик заявил, что дозвонился до Трампа под видом сенатораЭкономикаВ России выросли акцизы на сигаретыМоскваПрохладная погода сохранится в Москве в течение неделиВ РоссииВступил в силу "Закон Яровой"В миреСША заподозрили КНДР в намерении скрыть часть ядерного арсеналаСпортСборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финала

В Брянске, Томске и Хабаровске прошли митинги против повышения пенсионного возраста

Акции были согласованы с региональными властями Подробнее

Бышовец оценил вероятность успеха сборной России в матче с Испанией

Прохладная погода сохранится в Москве в течение недели

Прохладная погода сохранится в Москве в течение неделиСильных ливней в столице не ожидается, но температура воздуха будет в среднем на 1 градус ниже нормы Подробнее

Мужчина захватил заложника в московском магазине

Собирающихся в "Лужники" болельщиков предупредили о возможной грозе

Автобус с российскими туристами упал в овраг в Грузии

ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили группу беспилотников

ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили группу беспилотниковПо оценкам специалистов, для уничтожения дронов около авиабазы российские военные, вероятно, используют комплексы "Панцирь-С" Подробнее

Серия взрывов произошла у складов с избирательными бюллетенями в Ираке

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+