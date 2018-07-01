Бышовец оценил вероятность успеха сборной России в матче с Испанией

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что у национальной команды страны невысокие шансы на победу в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

"Все говорит о том, что у нас шансов на победу меньше", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Сможем ли мы выдержать необходимые скорости и ритм игры, чтобы этого хватило для разрушения игровых связей в средней линии испанцев? Хватит ли нас физически?" – задался вопросами он. И отметил высокий уровень физподготовки россиян. "А мне кажется, что физически сборная подготовлена хорошо. Посмотрим, выберет ли Черчесов правильный состав и верную тактику. С выходом Головина будут возможности о быстрых контратаках", - сказал эксперт.

"Я бы поставил на то, что мы сможем забить в ворота Испании. У них слаба

центральная зона, через которую они и пропускают в основном. Там есть два центральных защитника, которые больше нападающие, чем защитники", - отметил он.

Матч Россия – Испания пройдет в воскресенье на поле московского стадиона "Лужники" и стартует в 17:00 мск.

В 21:00 мск в Нижнем Новгороде начнется встреча между сборными Хорватии и Дании.

"Все идет к тому, что у хорватов шансов на победу больше. Хотя датчане уже сколько матчей не проигрывают, если брать и контрольные тоже, и отбор. А если брать ретроспективные матчи, то и в прошлом цикле Хорватия прошла очень убедительно отборочные матчи и групповую стадию чемпионата, а потом провалилась в игре с французами, если я не ошибаюсь", - сказал Бышовец.

"Но я ставлю на "шашечных" (футболистов сборной Хорватии - ИФ), у них потенциал достаточный. Для меня это скрытый претендент на первое место.

Кроме того, экс-наставник сборной России прокомментировал результаты матчей 1/8 финала Уругвай – Португалия (2:1) и Франция – Аргентина (4:3), прошедших накануне.

"Какой потрясающий мяч забил Уругвай на первых минутах португальцам! Это же безобразие такие прекрасные мячи забивать! И все, поплыла Португалия сразу. Хотя был отрезок, когда она перехватила инициативу, но ненадолго. Уругвайцы сумели нейтрализовать Роналду. Кстати, так же, как французы нейтрализовали Месси", - сказал Бышовец.

"И Уругвай, и Франция сыграли очень компактно и агрессивно в атаке. Месси вообще был лишен мяча, хотя все-таки умудрился сделать голевую передачу на Агуэро", - отметил он.

"В каждом единоборстве, в каждом движении уругвайцы превзошли португальцев. А Франция меня вообще удивила своей игрой. У Аргентины превалировала страсть, и футболисты забыли, что должны играть рационально, не давать пространство. Но Мбаппе – это вообще космос, как принято сейчас говорить. Это лучший молодой игрок чемпионата. Во Франции до него таких форвардов не было, никто с ним не сравнится", - подчеркнул эксперт.