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Сборная России по футболу вышла в 1/4 финала чемпионата мира

МВД Чувашии опровергло слухи о задержании автобусов с бразильскими фанатами

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - МВД по Чувашии опровергло информацию о задержании транспортных средств, в которых ехали иностранные болельщики.

"1 июля в ряде СМИ появилась информация о задержании сотрудниками полиции на территории Чувашской республики автобусов с бразильскими болельщиками. МВД по Чувашской республике официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности", - сообщается на сайте региональной полиции.

Ранее некоторые СМИ сообщали о якобы имевшем место задержании в Чувашии 90 автобусов с иностранцами, которые ехали из Москвы в Казань на матч между сборными Аргентины и Франции. По данным СМИ, в автобусах находились около 2,5 тысяч бразильцев. Утверждается, что позже всех отпустили.

Теги: Чувашия

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УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
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БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
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КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(2:3)		РоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
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