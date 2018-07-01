МВД Чувашии опровергло слухи о задержании автобусов с бразильскими фанатами

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - МВД по Чувашии опровергло информацию о задержании транспортных средств, в которых ехали иностранные болельщики.

"1 июля в ряде СМИ появилась информация о задержании сотрудниками полиции на территории Чувашской республики автобусов с бразильскими болельщиками. МВД по Чувашской республике официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности", - сообщается на сайте региональной полиции.

Ранее некоторые СМИ сообщали о якобы имевшем место задержании в Чувашии 90 автобусов с иностранцами, которые ехали из Москвы в Казань на матч между сборными Аргентины и Франции. По данным СМИ, в автобусах находились около 2,5 тысяч бразильцев. Утверждается, что позже всех отпустили.