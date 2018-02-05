Российскую делегацию на церемонии открытия Игр-2018 представят около 70 человек

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В составе команды "Олимпийские атлеты из России" в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане примут участие около 70 человек, сообщает портал Teamrussia.pro

"От нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек: игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы", - говорится в сообщении.

Руководитель российской делегации, первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил недоумение информацией о том, что россияне могут бойкотировать церемонию.

"Не могу сказать, зачем отдельным российским СМИ понадобилось публиковать сегодня откровенную ложь по поводу "бойкота" церемонии открытия. Тем более, в нынешней и без того сложной ситуации, когда такие провокации не приведут ни к чему хорошему. Наша делегация обязательно примет участие в церемонии открытия", - отметил он.

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.