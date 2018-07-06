Бразилия - Бельгия. Онлайн

В пятницу вечером чемпионат мира лишится одной европейской или южноамериканской сборной
Итак, повтор автогола футболиста сборной Бразилии
Brazil 0-1 Belgium - Fernandinho own goal from flick-on by Kompany 13'#BRA 0-1 #BEL #BRABEL #WorldCup— Marion Wampler (@marionwampler52) July 6, 2018
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Футболисты сборной Бельгии просто штурмуют ворота соперника! Бразильцы еле унесли ноги сейчас!
Итак, о сборной Бельгии. Групповой этап команда преодолела, не потеряв ни одного очка. В первом туре бельгийцы победили Панаму (3:0), во втором - Тунис (5:2), в третьем - Англию (1:0). В 1/8 финала бельгийцы - так получилось - одолели Японию (3:2)
Тем и интереснее будет наш с вами сегодняшний вечер!
Вот это да! Вот это поворот! Бразилия-то, а? Проигрывает!!
ГООООООООООЛ! Сборная Бельгии вышла вперед! После подачи с углового Фернандиньо (бразилец) нечаянно отправил мяч в свои ворота!
Бразилия - Бельгия. 0:1
Феллайни бьет из-за пределов штрафной! Угловой!
Неймар.... мммм... не бьет, а пытается бить по мячу. Но и тот покатился непредсказуемо: защитник сборной Бельгии выбил мяч!
Опасная атака бразильцев! Бельгийцы суетливо выбили мяч на угловой!
В штангу бельгийских ворот попал мяч!!!
Так, подождите! Бразилия заработала угловой
Что касается сборной Бе... Удар Де Брюйне: рядом со штангой летит мяч!!!!
Мама еще с детства мне говорила: "Вова, если есть возможность сделать что-то сейчас, не откладывай это на потом". Но я, увы, не всегда прислушиваюсь. А ведь, казалось бы, что сложного еще за полчаса до начала игры рассказать о том, что сборная Бразилии на групповом этапе сначала сыграла вничью со Швейцарией (1:1), затем победила Коста-Рику (2:0), в после этого - Сербию (2:0)? Ну и потом, уже в 1/8 финала разобралась с Мексикой (2:0). :)
Главный судья игры - серб Милорад Мажич. А текстовую трансляцию ведет россиянин Владимир Нардин!
Матч начался! Идет первый тайм!
Команды выходят на поле! сейчас будут звучать гимны стран!
Ах да. Победитель этой игры в полуфинале сыграет со сборной Франции, которая ранее сегодня победила Уругвай со счетом 2:0.
Стартовые составы команд!
#BRA vs #BEL— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 6, 2018
Представляем стартовые составы команд!
Потери команд:
🇧🇷Данило (травма), 🇧🇷Каземиро (дисквалификация)#BRABEL pic.twitter.com/Ax4eE1Qpop
Кто победит в этом матче, мы, конечно же, не знаем. Лично у меня нет навыков предсказания, как у (осьминога) Пауля. Хотя... Есть вариант!
Бышовец назвал фаворитов пятничных матчей 1/4 финала ЧМ-2018 https://t.co/2m0eIzKd61— Интерфакс (@interfax_news) July 6, 2018
Сегодня в 21:00 в Казани начнется матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию противостояния!
Всем привет!