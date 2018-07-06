Бразилия - Бельгия. Онлайн

2'

Мама еще с детства мне говорила: "Вова, если есть возможность сделать что-то сейчас, не откладывай это на потом". Но я, увы, не всегда прислушиваюсь. А ведь, казалось бы, что сложного еще за полчаса до начала игры рассказать о том, что сборная Бразилии на групповом этапе сначала сыграла вничью со Швейцарией (1:1), затем победила Коста-Рику (2:0), в после этого - Сербию (2:0)? Ну и потом, уже в 1/8 финала разобралась с Мексикой (2:0). :)