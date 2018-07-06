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Бразилия - Бельгия. Онлайн

Есть обновление от 20:59

В Казани определяется соперник сборной Франции по полуфиналу ЧМ-2018

Бразилия - Бельгия. Онлайн
Фото: epa/vostock-photo

В пятницу вечером чемпионат мира лишится одной европейской или южноамериканской сборной

26'

Итак, повтор автогола футболиста сборной Бразилии

23'

Футболисты сборной Бельгии просто штурмуют ворота соперника! Бразильцы еле унесли ноги сейчас!

20'

Итак, о сборной Бельгии. Групповой этап команда преодолела, не потеряв ни одного очка. В первом туре бельгийцы победили Панаму (3:0), во втором - Тунис (5:2), в третьем - Англию (1:0).  В 1/8 финала бельгийцы - так получилось - одолели Японию (3:2)

18'

Тем и интереснее будет наш с вами сегодняшний вечер!

16'

Вот это да! Вот это поворот! Бразилия-то, а? Проигрывает!!

14'

ГООООООООООЛ! Сборная Бельгии вышла вперед! После подачи с углового Фернандиньо (бразилец) нечаянно отправил мяч в свои ворота!

13'
???!!!

Бразилия - Бельгия. 0:1

12'

Феллайни бьет из-за пределов штрафной! Угловой!

10'

Неймар.... мммм... не бьет, а пытается бить по мячу. Но и тот покатился непредсказуемо: защитник сборной Бельгии выбил мяч!

9'

Опасная атака бразильцев! Бельгийцы суетливо выбили мяч на угловой!

7'

В штангу бельгийских ворот попал мяч!!!

6'

Так, подождите! Бразилия заработала угловой

3'

Что касается сборной Бе... Удар Де Брюйне: рядом со штангой летит мяч!!!!

2'

Мама еще с детства мне говорила: "Вова, если есть возможность сделать что-то сейчас, не откладывай это на потом". Но я, увы, не всегда прислушиваюсь. А ведь, казалось бы, что сложного еще за полчаса до начала игры рассказать о том, что сборная Бразилии на групповом этапе сначала сыграла вничью со Швейцарией (1:1), затем победила Коста-Рику (2:0), в после этого - Сербию (2:0)? Ну и потом, уже в 1/8 финала разобралась с Мексикой (2:0). :)

1'

Главный судья игры - серб Милорад Мажич. А текстовую трансляцию ведет россиянин Владимир Нардин!

1'

Матч начался! Идет первый тайм!

Команды выходят на поле! сейчас будут звучать гимны стран!

Ах да. Победитель этой игры в полуфинале сыграет со сборной Франции, которая ранее сегодня победила Уругвай со счетом 2:0.

Стартовые составы команд!
 

Кто победит в этом матче, мы, конечно же, не знаем. Лично у меня нет навыков предсказания, как у (осьминога) Пауля. Хотя... Есть вариант!

Сегодня в 21:00 в Казани начнется матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию противостояния!

Всем привет!

Теги: футбол, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия0:1БельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияQF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
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