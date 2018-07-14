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Бельгия - Англия. Онлайн

Утешительный финал проходит в Санкт-Петербурге

Бельгия - Англия. Онлайн
Фото: Reuters

Последний шанс двух неудачников полуфиналов завоевать в России медали

4'
Гол!!!

А вот и быстрый ответ бельгийцев! Никем не охраняемый Лукаку принял мяч, отдал налево на Шадли, тот прострелил в штрафную, и Менье легко обыграл английского кипера Джордана Пикфорда. В этой атаке Англия действовал так, как она играла 2/3 матча против хорватов - совершенно неубедительно. 

3'

Первая попытка атаки англичан - неудачная, мяч кого надо не нашел. 

1'

Матч начался!

Команды выходят на поле питерского стадиона, слушаем гимны.

Сегодня шанс для англичан выиграть медаль впервые с 1990 года, для бельгийцев - выиграть медаль хоть когда-нибудь.

Тем временем ФИФА предупредила Футбольную ассоциацию Англии в связи с поведением группы английских болельщиков, которые скандировали политические лозунги во время полуфинального матча с Хорватией. 

Помимо этого, Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать англичан на 70 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил ФИФА и правил экипировки и вынес предупреждение. В частности, два члена английской сборной демонстрировали игровую экипировку неавторизированных коммерческих брендов.

Ранее ФИФА предупреждала Футбольную ассоциацию Англии о возможных санкциях и просила прекратить эти действия, а 10 июля 2018 года Футбольную ассоциацию Англии уже наказали за аналогичные нарушения большим числом игроков.

Составы команд на сегодня

В ожидании матча вспомним, каким был этот лучший чемпионат в истории (так говорит президент ФИФА, а значит, так оно и есть)
 

Бельгия и Англия ранее встречались 22 раза, и всего два раза победу одерживали "Красные дьяволы". Зато последний раз это произошло уже на этом чемпионате в июне. 

Скоро закончится чемпионат мира по футболу в России. Наслаждаемся последними деньками. Сегодня смотрим за попыткой англичан выиграть-таки хоть какую-нибудь медаль.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Англия, Бельгия
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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия0:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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