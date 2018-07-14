Бельгия - Англия. Онлайн

Последний шанс двух неудачников полуфиналов завоевать в России медали
А вот и быстрый ответ бельгийцев! Никем не охраняемый Лукаку принял мяч, отдал налево на Шадли, тот прострелил в штрафную, и Менье легко обыграл английского кипера Джордана Пикфорда. В этой атаке Англия действовал так, как она играла 2/3 матча против хорватов - совершенно неубедительно.
Первая попытка атаки англичан - неудачная, мяч кого надо не нашел.
Матч начался!
Команды выходят на поле питерского стадиона, слушаем гимны.
Сегодня шанс для англичан выиграть медаль впервые с 1990 года, для бельгийцев - выиграть медаль хоть когда-нибудь.
Тем временем ФИФА предупредила Футбольную ассоциацию Англии в связи с поведением группы английских болельщиков, которые скандировали политические лозунги во время полуфинального матча с Хорватией.
Помимо этого, Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать англичан на 70 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил ФИФА и правил экипировки и вынес предупреждение. В частности, два члена английской сборной демонстрировали игровую экипировку неавторизированных коммерческих брендов.
Ранее ФИФА предупреждала Футбольную ассоциацию Англии о возможных санкциях и просила прекратить эти действия, а 10 июля 2018 года Футбольную ассоциацию Англии уже наказали за аналогичные нарушения большим числом игроков.
🚍➡🏟— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 14, 2018
Приветствуем сборные #BEL и #ENG на "Стадионе Санкт-Петербург"!👋 pic.twitter.com/JSjdvDwnp5
Составы команд на сегодня
#BEL vs #ENG— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 14, 2018
Стартовые составы матча за 3-е место! 🥉#BELENG #ЧМ2018 pic.twitter.com/jXWubnfb4m
В ожидании матча вспомним, каким был этот лучший чемпионат в истории (так говорит президент ФИФА, а значит, так оно и есть)
This #WorldCup has been FUN!— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 13, 2018
Here's some of the quirkiest parts of the tournament... 🤙
👀 TV listings 👉 https://t.co/xliHcxWvEO
📺 Highlights 👉 https://t.co/LOdKDX2Cwn pic.twitter.com/xCBfOSSOom
Бельгия и Англия ранее встречались 22 раза, и всего два раза победу одерживали "Красные дьяволы". Зато последний раз это произошло уже на этом чемпионате в июне.
Скоро закончится чемпионат мира по футболу в России. Наслаждаемся последними деньками. Сегодня смотрим за попыткой англичан выиграть-таки хоть какую-нибудь медаль.
2002: 🇹🇷— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 14, 2018
2006: 🇩🇪
2010: 🇩🇪
2014: 🇳🇱
2018: 🇧🇪or 🏴?
Who will finish third at this #WorldCup today? #BELENG pic.twitter.com/KlqtHHcCkF