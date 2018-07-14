Бельгия - Англия. Онлайн

Тем временем ФИФА предупредила Футбольную ассоциацию Англии в связи с поведением группы английских болельщиков, которые скандировали политические лозунги во время полуфинального матча с Хорватией.

Помимо этого, Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать англичан на 70 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил ФИФА и правил экипировки и вынес предупреждение. В частности, два члена английской сборной демонстрировали игровую экипировку неавторизированных коммерческих брендов.

Ранее ФИФА предупреждала Футбольную ассоциацию Англии о возможных санкциях и просила прекратить эти действия, а 10 июля 2018 года Футбольную ассоциацию Англии уже наказали за аналогичные нарушения большим числом игроков.