ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
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Путин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиков

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В России рады, что Чемпионат мира по футболу позволил развенчать мифы о стране, существовавшие за рубежом, и готовы создать максимально комфортный визовый режим для возвращения полюбивших ее иностранных болельщиков, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения", - сказал он на гала-концерте звезд мировой оперы в Большом театре.

"Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату. И мы искренне рады, что он удался и объединил миллионы людей вокруг футбола", - отметил Путин.

"Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал этого знакомства неисчерпаем", - продолжил Путин.

По его словам, россияне открыты к общению, дружбе, сотрудничеству и реализации совместных проектов - ярких и полезных.

"Чемпионат ФИФА, как и другие спортивные соревнования, обладают уникальный способностью объединять людей, раскрывать всю силу, так называемой, народной дипломатии, которая во все времена служила укреплению мира и процветанию нашей планеты, нашего общего дома, многоликого и прекрасного", - сказал президент.

"Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России, и лично господина Инфантино за возможность принять такое грандиозное событие, поблагодарить за доверие, надеюсь, мы оправдали это доверие", - сказал Путин.

Он поблагодарил также за поддержку, которая была оказана России во время подготовки к Мундиалю. "И главное, за вашу веру в Россию - как страну, где держат слово, уважают партнеров и хранят великий дух и принципы спорта", - сказал президент.

Теги: ЧМ-2018, Владимир Путин

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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