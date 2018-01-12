Южная Корея намерена пригласить паралимпийцев из КНДР на Игры 2018 года

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет Южной Кореи намерен выслать приглашения паралимпийцам из Северной Кореи на зимние Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхан, сообщает Yonhap News Agency.

"Мы совместно с Международным паралимпийским комитетом прилагаем усилия для того, чтобы Северная Корея была представлена на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане", - заявил официальный представитель Паралимпийского комитета Южной Кореи.

Он отметил, что если паралимпийцы из Северной Кореи выступят на чемпионате мира по лыжным гонкам в Германии в конце января, то они могут рассчитывать на поездку в Пхенчхан.

Он подчеркнул, что "Международный паралимпийский комитет с энтузиазмом относится к участию Северной Кореи, поэтому не должно быть никаких препятствий".

Зимние Паралимпийские игры проходят с 9 по 18 марта, после зимних Олимпийских игр, которые пройдет с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Сеул и Пхеньян договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.