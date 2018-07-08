Федерация футбола Хорватии предостерегла игроков от политических заявлений на ЧМ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Федерация футбола Хорватии предупредила защитника Домагоя Вида и помощника тренера Хорватии Огнена Вукоевича о недопустимости политических посланий в ходе чемпионата мира.

"Федерация футбола Хорватии хотела бы подчеркнуть, что заявления игрока и помощника тренера были всего лишь ответом на многочисленные послания поддержки, полученные от Украины во время ЧМ-2018, учитывая, что Д.Вида и О.Вукоевич играли за киевское "Динамо". Тем не менее Федерация указала Д.Вида и О.Вукоевичу, а также другим иностранным игрокам на необходимость воздерживаться от любых сообщений, которые могут быть политически интерпретированы", - говорится в сообщении пресс-службы федерации в воскресенье.

Сам Вида заявил, что сожалеет о том, как их заявление было интерпретировано: "Это было определенно не политическое послание, а просто благодарность за поддержку со стороны Украины, где мы с О.Вукоевичем провели много лет. У нас не было намерений оскорбить кого-либо. У меня много друзей и в Украине, и в России. Мне нравится российское гостеприимство на ЧМ, и я искренне надеюсь, что это послание не будет понято иначе как выражение благодарности нашим друзьям в Украине за их поддержку - не в матче с Россией, но во время всего чемпионата мира".

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Вида за его высказывания после матча с Россией.

До этого в интернете появилось видео с участием Виды и Вукоевича после матча с Россией. Вида выкрикивает лозунг, взятый на вооружение украинскими националистами, "Слава Украине!", а Вукоевич заявляет, что посвящает Украине победу хорватов в матче с Россией.

Оба футболиста ранее играли в киевском "Динамо".