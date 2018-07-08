Спорт

Федерация футбола Хорватии предостерегла игроков от политических заявлений на ЧМ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Федерация футбола Хорватии предупредила защитника Домагоя Вида и помощника тренера Хорватии Огнена Вукоевича о недопустимости политических посланий в ходе чемпионата мира.

"Федерация футбола Хорватии хотела бы подчеркнуть, что заявления игрока и помощника тренера были всего лишь ответом на многочисленные послания поддержки, полученные от Украины во время ЧМ-2018, учитывая, что Д.Вида и О.Вукоевич играли за киевское "Динамо". Тем не менее Федерация указала Д.Вида и О.Вукоевичу, а также другим иностранным игрокам на необходимость воздерживаться от любых сообщений, которые могут быть политически интерпретированы", - говорится в сообщении пресс-службы федерации в воскресенье.

СпортФИФА ограничилась предупреждением Виде за приветствие украинских националистовФИФА ограничилась предупреждением Виде за приветствие украинских националистовЧитать подробнее

Сам Вида заявил, что сожалеет о том, как их заявление было интерпретировано: "Это было определенно не политическое послание, а просто благодарность за поддержку со стороны Украины, где мы с О.Вукоевичем провели много лет. У нас не было намерений оскорбить кого-либо. У меня много друзей и в Украине, и в России. Мне нравится российское гостеприимство на ЧМ, и я искренне надеюсь, что это послание не будет понято иначе как выражение благодарности нашим друзьям в Украине за их поддержку - не в матче с Россией, но во время всего чемпионата мира".

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Вида за его высказывания после матча с Россией.

До этого в интернете появилось видео с участием Виды и Вукоевича после матча с Россией. Вида выкрикивает лозунг, взятый на вооружение украинскими националистами, "Слава Украине!", а Вукоевич заявляет, что посвящает Украине победу хорватов в матче с Россией.

Оба футболиста ранее играли в киевском "Динамо".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЧМ-2018, Хорватия, Домагой Вида, Огнен Вукоевич

Новости по теме

Спорт
ФИФА ограничилась предупреждением Виде за приветствие украинских националистовФИФА ограничилась предупреждением Виде за приветствие украинских националистов
Действующий и бывший игроки сборной Хорватии после победы над Россией кричали перед камерой "Слава Украине", в команде это называют ответом на поздравленияПодробнее
 ФИФА начала расследование в отношении кричавших "Слава Украине" хорватовФИФА начала расследование в отношении кричавших "Слава Украине" хорватов
Защитник Домагой Вида не понимает, почему приветствие украинских националистов могло оскорбить россиян, но ему может грозить дисквалификацияПодробнее
 Сборная России на ЧМ-2018. ОбобщениеСборная России на ЧМ-2018. Обобщение
Овации после поражения, благодарность президента, индивидуальные достижения - в итогах выступления сборной России на домашнем ЧМПодробнее
 Рекордсмен сборной России завершил игровую карьеруРекордсмен сборной России завершил игровую карьеру
Сергей Игнашевич сыграл больше всех матчей за сборную и клубы Российской премьер-лигиПодробнее
Самедов ушел из сборной РоссииСамедов ушел из сборной России
Полузащитник провел на чемпионате мира пять матчейПодробнее
 Сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМСборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ
Победитель матча определился в серии пенальтиПодробнее
 Россия - Хорватия. ОнлайнРоссия - Хорватия. Онлайн
В Сочи проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболуПодробнее
 Сборная Англии победила Швецию в четвертьфинале ЧМСборная Англии победила Швецию в четвертьфинале ЧМ
В полуфинале, куда она пробилась впервые после ЧМ-1990, Англия сыграет с победителем пары Россия - ХорватияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июля6 фото
06 июля
Фотохроника 6 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреОперация по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часовМоскваФутболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горахСпортФИФА ограничилась предупреждением Виде за приветствие украинских националистовСпортСборная России на ЧМ-2018. ОбобщениеМоскваНочью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадковСпортРекордсмен сборной России завершил игровую карьеру

При крушении поезда в Турции погибли 10 человек

Глава Союза писателей России Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

США обвинили Россию в попытке переманить Турцию на свою сторону

США обвинили Россию в попытке переманить Турцию на свою сторонуПостпред США при НАТО пообещала попытаться не допустить покупку С-400 Анкарой и заявила, что РФ переманивает и других американских союзников Подробнее

Что произошло за день: воскресенье, 8 июля

Начало спасательной операции в пещера Таиланда, предупреждение хорватским футболистам за "Слава Украине" Подробнее

Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции

Житель Прикамья 10 лет проведет в колонии за вырубку леса

Двое игроков сборной Хорватии обратились в больницу после матча с Россией

Сообщения о встречах посла РФ со спонсором Brexit в МИД назвали очередным бредом

Несколько сотен человек отравились в одном из ресторанов Кувейта

Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часов

Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часовПока удалось вывести четырех школьников Подробнее

ФИФА ограничилась предупреждением Виде за приветствие украинских националистов

ФИФА ограничилась предупреждением Виде за приветствие украинских националистовДействующий и бывший игроки сборной Хорватии после победы над Россией кричали перед камерой "Слава Украине", в команде это называют ответом на поздравления Подробнее

Пассажир рейса Москва - Екатеринбург устроил дебош на борту самолета

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru