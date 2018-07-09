British Airways увеличила емкость самолетов в Москву перед матчем Англия-Хорватия

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания British Airways поставила более вместительные самолеты на рейсы из Лондона в Москву для доставки болельщиков на полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу Англия-Хорватия, сообщает газета The Sun.

Матч состоится в Москве на стадионе "Лужники" 11 июля в 21:00. Предыдущую игру в Самаре между Англией и Швецией посетили порядка 2,5 тыс. британских болельщиков, благодаря этой победе Англия получила возможность сыграть в полуфинале крупного турнира впервые за 22 года, на Чемпионате мира в последний раз команда выходила в полуфинал в 1990 году.

По данным издания, авиакомпания British Airways поставила более вместительные самолеты на пяти рейсах из Лондона в Москву 10 и 11 июля, чтобы "как можно больше желающих смогли посетить игру". В том числе, на маршруте будет задействован Boeing 777 вместимостью от 216 до 336 мест вместо Airbus A321, который способен перевезти до 154 пассажиров. Цена за билет туда-обратно составит около 932 фунтов. Несмотря на высокую стоимость, билеты уже почти распроданы. В эти даты также не получится улететь прямыми рейсами "Аэрофлота", поскольку мест уже нет, остались только билеты бизнес-класса на 9 июля.

Издание сообщает, что британцы нашли легальную "лазейку" для того, чтобы попасть в Россию без визы. "Для этого вам нужен Fan ID, а чтобы его получить, достаточно ввести номер любого билета на матч - например, того, который купил другой болельщик. Так вы окажетесь в России и сможете насладиться гостеприимством, атмосферой в фан-зонах, а если повезет, и попасть на сам матч", - пишет газета.

Как отмечает The Sun, в Москве все еще можно забронировать гостиницы по цене от 22 фунтов за ночь и есть, что посмотреть: от Кремля и Большого театра до мавзолея Ленина.

На ЧМ-2018 командам осталось сыграть четыре матча: два полуфинала, матч за третье место и финал. За трофей поборются Бельгия, Франция, Англия и Хорватия. Турнир закончится 15 июля на столичном стадионе "Лужники".