Черчесов объяснил нежелание приглашать Аршавина в сборную

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что бывший ее капитан Андрей Аршавин не вызывается в национальную команду в силу того, что он уже немолод.

"Болельщикам уважение, что помнят наших футболистов, но мы приняли решение, что у нас молодая команда. Я был бы рад, если бы ему лет на десять было меньше. Убежден, что команде он бы пригодился", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

36-летний Аршавин является воспитанником петербургского "Зенита", за основную команду которого выступал с 1999 по 2008, в 2012, а также с 2013 по 2015 годы. С 2009 по 2013 год он играл в составе лондонского "Арсенала". С 2002 по 2012 год он защищал цвета сборной России, был ее капитаном. В 2008 году в составе национальной команды Аршавин завоевал бронзовые награды чемпионата Европы.

Сейчас Аршавин выступает за казахстанский "Кайрат".

Футболист уже выражал сомнения в том, что будет задействован в составе сборной России.