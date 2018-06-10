Президент ФИФА не увидел никаких угроз безопасности на ЧМ-2018

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино надеется, что ЧМ-2018 в России принесет радость болельщикам, уверен, что никаких проблем с безопасностью нет.

"Надеюсь, все получат удовольствие от чемпионата", - сказал он журналистам в воскресенье.

Президент ФИФА не сомневается в надежности мер обеспечения безопасности чемпионата.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли какая-либо оперативная информация об угрозах безопасности на ЧМ, он сказал: "Нет".

ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

3 июня был обнародован окончательный состав российской команды для участия в чемпионате мира, в него вошли 23 футболиста.