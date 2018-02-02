Артисты КНДР исполнят во время Олимпиады южнокорейские песни

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Деятели искусств КНДР во время поездки на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане, исполнят южнокорейские песни, передает в пятницу телеканал YTN.

По данным телеканала, ранее в пятницу КНДР отправила южнокорейским властям телеграмму, в которой сообщила о своем репертуаре. В телеграмме также говорилось, что Пхеньян согласен с предложенными Сеулом местами для выступлений северокорейских артистов.

YTN напоминает, что КНДР намерена отправить в Южную Корею труппу, включая оркестр, в составе 140 человек. Вначале артисты должны будут выступить с концертом 8 февраля в Канныне, где пройдет часть соревнований Олимпиады, а затем 11 февраля в Сеуле.

Улучшение отношений между Пхеньяном и Сеулом наметилось после новогоднего обращение к согражданам лидера КНДР Ким Чен Ына: тогда он заверил, что не возражает против отправки северокорейских спортсменов в Южную Кореи и выразил надежду на успех Олимпиады.

В январе стороны провели первые за последние два года переговоры на высоком уровне, в ходе которых они, в частности, договорились восстановить военную линию экстренной связи.