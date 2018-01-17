Пхеньян отправит на Олимпийские игры делегацию из 550 человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - КНДР собирается отправить на Олимпийские игры в Пхенчхан делегацию из 550 человек, сообщает в среду британская The Independent.

По ее данным, делегация будет включать команду поддержки в составе 230 человек, 30 мастеров боевого искусства тхэквондо и 140 артистов. Делегация КНДР начнет прибывать в Южную Корею 25 января.

Ранее южнокорейский телеканал YTN сообщил, что Сеул и Пхеньян в среду согласились на то, чтобы делегации Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия Олимпийских игр прошли вместе, под флагом "объединенной Кореи". Кроме того, стороны договорились выставить на Олимпиаде объединенную женскую команду по хоккею.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в городе Пхенчхан в Южной Корее.

Ранее в январе представители Южной и Северной Кореи в ходе первых за два года переговоров на высоком уровне договорились восстановить военную линию экстренной связи. КНДР также согласилась направить высокопоставленную делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Подобное улучшение двусторонних отношений наметилось после новогоднего обращение к согражданам лидера КНДР Ким Чен Ына: он заверил, что не возражает против отправки северокорейских спортсменов в Южную Кореи и выразил надежду на успех Олимпиады.