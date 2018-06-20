Сенегальские болельщики последовали примеру японцев и убрали трибуны стадиона

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Болельщики сборных Японии и Сенегала убрали трибуны после окончания матчей с участием своих национальных команда в матчах проходящего ЧМ по футболу в России.

Сенегальцы на стадионе "Открытие" в Москве обыграли Польшу, а Япония в Саранске победила Колумбию.

Как отмечает "Би-би-си", подобное поведение традиционно для японцев: после финального свистка фанаты достали заранее приготовленные мусорные пакеты и самостоятельно подобрали оставленные на трибунах стаканы, пакеты и прочий мусор.

Classy supporters: Japanese fans cleanup after match while Colombians congratulate them on their victory! 🇯🇵❤️🇨🇴 #TheBeautifulGame pic.twitter.com/vts0RWvRhd — 433 (@official433) June 19, 2018

"Би-би-си" приводит комментарий работающего в Японии спортивного журналиста Скотта Макинтайра, который пояснил, что подобный подход традиционен для японской культуры, где полагается абсолютно все содержать в чистоте, и футбольный стадион не исключение.

Приезжающие в Японию туристы на местных спортивных аренах могут столкнуться с тем, что другие зрители попросят их поднять и забрать с собой выброшенную на пол упаковку от еды или другой мусор.

Привычка убирать за собой трибуны стадиона - это продолжение культуры, которая закладывается еще в школе: японские дети убирают классы и коридоры учебного заведения, поясняет профессор университета Осаки.

Ранее на чистоплотных и вежливых фанатов обратила внимание и ФИФА, отметившая поступок сенегальских болельщиков в своем твиттере. Другие пользователи в комментариях также высказали свое восхищение, посетовав, что традиция не распространена в других странах.