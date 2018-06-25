Назван стартовый состав сборной России на матч с Уругваем

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Уругвая.

С первых минут в составе сборной России на поле будут присутствовать следующие игроки:

Таким образом, по сравнению с предыдущим матчем против Египта, в сборной есть несколько изменений. Так, в составе отсутствуют Марио Фернандес, Юрий Жирков, Александр Головин. Вместо них в состав внесены Федор Кудряшов, Алексей Миранчук, Игорь Смольников.

Матч пройдет в Самаре и стартует в 17:00. Ранее обе команды уже завоевали путевки в плей-офф, тогда как их соперники по группе А Египет и Саудовская Аравия шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018 лишились.